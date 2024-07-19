Брусника рассказала о программе «Правильная ипотека»

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Программа получила название «Правильная ипотека». Она предполагает снижение ставки на пять лет. При этом не подразумевает повышения цены недвижимости. Более выгодные условия достигаются благодаря специальной системе расчётов между застройщиком и банком. Пока такой программы нет ни у одного девелопера в стране.

Условия программы «Правильная ипотека»:

ставка — 8,49%, действует первые пять лет, после чего изменяется на действующую в банке базовую;

первоначальный взнос — от 15%;

максимальная сумма кредита — 50 млн рублей для Москвы и Московской области и 30 млн для регионов;

расходы на страхование жизни — 0,5% кредита;

кредит можно рефинансировать в любой момент, а при рождении ребенка войти в программу семейной ипотеки.

Пример расчета. При сумме кредита в 6 млн рублей, ежемесячный платеж в течение первых пяти лет составит около 46 тыс. рублей. Если брать те же 6 млн по рыночным условиям, платёж составит 98 тыс. рублей.

Erid: 2SDnjcoVWHp

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