16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  87,8754   EUR  96,1018  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Сбербанк за неделю выдал клиентам почти 2 000 льготных ипотечных кредитов по Семейной ипотеке на новых условиях

Сбербанк запустил выдачу кредитов по обновленной программе Семейной ипотеки

​Сбербанк за неделю выдал клиентам почти 2 000 льготных ипотечных кредитов по Семейной ипотеке на новых условиях
Фото: Сбер

Erid: 2SDnjdVJ57p

Сбербанк за неделю с 10 июля выдал клиентам почти 2 000 льготных ипотечных кредитов по Семейной ипотеке на новых условиях на общую сумму около 10 млрд руб.

«Неделю назад мы запустили выдачи кредитов людям по обновленной программе Семейной ипотеки, которая была введена правительством после прекращения действия с 1 июля ипотечной льготной программы с господдержкой. Несмотря на то, что программа на новых условиях запустилась совсем недавно, мы видим высокий спрос от наших клиентов. Количество заявок на Семейную ипотеку растёт, ежедневно мы обрабатываем несколько тысяч заявлений», — рассказал первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев.

Топ-5 регионов по выдачам — это Москва и Московская область, Тюменская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, а также Краснодарский край и Иркутская область. Основной тип недвижимости — по-прежнему покупка жилья в многоквартирных домах — 85%.

Erid: 2SDnjdVJ57p
Реклама. ИНН 7707083893
ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ»


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 13:25, просмотров: 183, комментариев: 0 реклама на siapress.ru
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Анна Коршунова: «По ремонту дорог мы выполнили уже достаточно большой объем работы» 519
  2. 14-летняя девочка выпала из окна в Пыть-Яхе 376
  3. ​В Югре в единственном ДТП за сутки пострадали два человека 278
  4. Яму на Центральной площади Сургута устранят ближе к осени 276
  5. ​Госдума России хочет запретить управляющим компаниям шуметь с 22:00 до 8:00 271
  6. ​В России в упаковках корма для кошек «Chammy» нашли яд 246
  7. Пилотажная группа «Барсы» в Сургуте отметила юбилей 234
  8. ​Жителей Федоровского в Сургутском районе ждет масштабное новоселье 228
  9. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 20-21 июля? // АФИША 221
  10. ​В Югре за прошедшую неделю потушили 86 лесных пожаров 215
  1. ​Самолет, летящий из Нижневартовска в Минводы, совершил аварийную посадку 3209
  2. ​Пьяная сургутянка утонула на протоке Черная 3175
  3. ​Трагедия на Оби: первые вопросы 2889
  4. ​Знакомое и не очень зло 1579
  5. ​Проект для нового здания Городского культурного центра в Сургуте готов. В 2025 году можно будет искать подрядчика 1508
  6. ​Центр плавания «Дельфин» в Сургуте капитально отремонтируют к концу мая 2025 года 1483
  7. ​Как оспорить увольнение «по статье»? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ 1358
  8. ​Инвестиционный проект на стыке медицины и промышленности запущен в Тюменской области 1222
  9. ​В Сургуте возбудили уголовное дело после гибели женщины на протоке Черная 1220
  10. ​Максим Слепов заделал дыры в Сургуте // КАРТОЧКИ 1195
  1. ​Лето, солнце, грозы: что приготовила Сургуту небесная канцелярия? 6739
  2. ​На Аэрофлотской в Сургуте одновременно произошло два ДТП с летальным исходом 4938
  3. Гулянье на Черной 4396
  4. ​Семья из Сургута разбилась на трассе в Свердловской области 3799
  5. Время, вперёд! 3588
  6. Какие имена выбирают для детей родители в ХМАО? 3588
  7. Из наследия Ивана Захарова. Такие милые просторы… 3560
  8. ​Самолет, летящий из Нижневартовска в Минводы, совершил аварийную посадку 3209
  9. ​Пьяная сургутянка утонула на протоке Черная 3175
  10. ​«Где мужчины?»: в Совете Федерации осудили мужчин, ходящих в спортзалы и следящих за собой 2994

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика