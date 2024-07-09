Главным спикером на стенде Сбера на выставке «Иннопром-2024» стал цифровой аватар Екатерина

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На международной промышленной выставке «Иннопром-2024» Сбер представил передовые решения для частных клиентов и цифровые сервисы для различных отраслей экономики и социальной сферы — промышленности, здравоохранения, образования, строительства. Главным спикером на стенде Сбера стал цифровой аватар Екатерина, которая рассказывает гостям о проектах и сервисах компании. И не просто рассказывает — с ней можно общаться в режиме реального времени, благодаря интеграции с искусственным интеллектом GigaChat. С ней даже можно сыграть в викторину о городах Урала.

3D-модель цифрового аватара создана командой Лаборатории геймификации Сбера. Для возможности живого общения к аватару подключен сервис генерации движения губ и мимики, разработанный командой Центра технологий Метаверс Сбербанка и командой Event Lab СберМаркетинга.

Центр индустрии здоровья Сбербанка совместно с Лабораторией искусственного интеллекта Сбербанка представляет на стенде прототип GigaPevt — медицинский диагностический ассистент на базе технологии дистанционной фотоплетизмографии. Он позволяет по видео лица оценить целый ряд параметров здоровья, от пульса до индекса массы тела.

Медицинская компания СберЗдоровье презентует комплекс современных медицинских решений, в том числе «Умную камеру здоровья» и «умный» тонометр, которые позволяют врачу удаленно отслеживать динамику состояния пациента.

Петр Колтыпин, вице-президент Сбербанка — председатель Уральского банка:

«Обладая огромным опытом, ресурсами и передовой технологической базой, Сбер выступает стратегическим партнером региональной власти и бизнеса во всех ключевых областях. Вместе мы решаем те задачи, от которых зависит развитие территорий, уровень и качество жизни людей. Сегодня на нашем стенде можно познакомиться с масштабными проектами, которые мы успешно реализовали в здравоохранении, образовании, госуправлении, строительстве и других отраслях, увидеть самые современные сервисы, которые уже применяются по всей стране. При создании инновационных решений мы всегда фокусируем внимание на человеке, его ежедневных потребностях, задачах и стремлениях. Используя цифровые технологии и искусственный интеллект, мы в первую очередь думаем о том, чтобы сделать наши продукты полезнее, а жизнь людей — комфортнее».

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