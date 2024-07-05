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​Югорчане стали чаще открывать долгосрочные вклады

Жители Югры стали чаще выбирать депозиты на длительный срок

​Югорчане стали чаще открывать долгосрочные вклады
Сбер

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Жители Ханты-Мансийского автономного округа-Югры стали чаще выбирать депозиты на длительный срок. Сейчас в Югорском отделении Сбербанка две трети действующих вкладов открыты на срок от полугода и более, при этом свыше 20% — на срок свыше 3 лет. Годом ранее на долгосрочные депозиты приходилась только половина сбережений югорчан.

Продолжает расти доля вкладов, открытых через интернет — в мобильной и веб-версии Сбербанк Онлайн. Если в прошлом году в Югре таких депозитов было 52%, то сейчас — уже более 58%. В целом за последние 12 месяцев объем пассивов частных клиентов в Югорском отделении Сбербанка увеличился на 57,2%.

Виталий Дорошенко, управляющий Югорским отделением Сбербанка:

«Плюсов от инвестиций в Сбере сразу несколько. Сбербанк предлагает конкурентные процентные ставки на вклады, что позволяет получать дополнительный доход. Кроме того, каждый клиент может выбрать наиболее подходящий вариант вида вклада для себя. Например, есть специальные условия для пенсионеров и зарплатных клиентов. Открытие и управление вкладом в Сбербанке очень простое и удобное благодаря современному интернет-банку и мобильному приложению. Можно легко контролировать свой баланс, пополнять счет или снимать деньги без посещения отделения банка. Сбербанк регулярно проводит различные акции и программы лояльности для клиентов, что может дать дополнительные преимущества при использовании услуг банка».

Вклады можно открыть в отделениях Сбербанка, на устройствах самообслуживания или в Сбербанк Онлайн и его мобильном приложении. Подробная информация о вкладах размещена на сайте банка.

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ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ"


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