Ханты-Мансийский НПФ отмечает 29-летие. За годы работы фонд стал одним из ведущих участников пенсионного рынка России

Erid: 2SDnjcbNUDx

По итогам 2023 года, по данным Центрального банка Российской Федерации, Ханты-Мансийский НПФ продолжает занимать лидирующие позиции среди негосударственных пенсионных фондов:

3 место занимает по доходности размещения средств пенсионных резервов среди НПФ с активами более 10 млрд рублей – 9,58% годовых.

3 место – по количеству получателей пенсий по негосударственному пенсионному обеспечению – 169 тысяч человек.

5 место – по количеству участников по негосударственному пенсионному обеспечению – 246 тысяч человек.

В этом году Ханты-Мансийский НПФ расширил линейку продуктов и стал оператором Программы долгосрочных сбережений. Уникальность программы в том, что она дает возможность копить средства на будущее с поддержкой со стороны государства. Участие в программе позволяет всем гражданам копить на выгодных, удобных и безопасных условиях. Заключить договор по данной программе с Ханты-Мансийским НПФ можно на сайте в онлайн-формате.

20 лет фонд реализует программу «Две пенсии для бюджетников». По данной программе более 50 тысяч югорчан формируют дополнительные сбережения с участием средств окружного правительства. Реализация программы позволила фонду зарекомендовать себя финансово надежной структурой, способной решать задачу повышения уровня пенсионного обеспечения работников бюджетной сферы Югры.

Чтобы клиенты могли быстрее получать услуги, Ханты-Мансийский НПФ развивает онлайн-сервисы. Сегодня все услуги можно получить через «Личный кабинет» на сайте фонда и в мобильном приложении.

Ханты-Мансийский НПФ ежеквартально проходит стресс-тестирование Банка России с результатом не ниже 99% успешно пройденных испытаний. Результаты показывают финансовую устойчивость и достаточность активов фонда на горизонте пяти лет для исполнения обязательств перед клиентами в полном объеме.

«Спасибо вам, коллеги, клиенты и партнёры, за доверие и плодотворное сотрудничество.Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и процветания. Ханты-Мансийский НПФ продолжит развиваться, улучшая качество предоставляемых услуг и внедряя новые сервисы для того, чтобы заботиться о будущем было приятно и просто. Остается неизменной только наша главная цель – сохранение и приумножение накоплений наших клиентов», – президент АО «Ханты-Мансийский НПФ» Мария Стулова.

Erid: 2SDnjcbNUDx

Реклама. ИНН8601999494

АО "Ханты-Манскийский НПФ"