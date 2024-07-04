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Сбер увеличивает объемы финансирования нового жилого комплекса в Сургуте. Для строительства 1 и 2 корпусов пятого дома ЖК «Крылов» в 39-м микрорайоне города банк открыл кредитную линию на сумму 2,5 млрд рублей. Ранее Сбер профинансировал строительство первой очереди ЖК «Крылов» — четырехсекционного 16-этажного дома на 1,5 млрд. рублей. Застройщиком выступает компания «ДСК-1».

Общая площадь микрорайона составит более 21 Га, где будут проживать свыше 6 тысяч человек. Сдача пятого дома ЖК «Крылов» намечена на четвертый квартал 2025 года. В жилом комплексе предусмотрены закрытые дворы без машин, пешеходный бульвар, ландшафтное озеленение, многоуровневый паркинг и безбарьерная среда.

Виталий Дорошенко, управляющий Югорским отделением Сбербанка:

«Сбер и «ДСК-1» реализовали уже семь проектов по возведению жилых домов. Кроме того, наше сотрудничество расширяется новыми возможностями для югорчан.«ДСК-1» первым среди региональных девелоперов и вторым среди федеральных присоединился к «Зелёной ипотеке» Сбербанка. В рамках нового «зеленого» продукта покупатели квартир в проектах компании смогут снизить ставку по ипотеке на 0,3 процентного пункта».

Богдан Токмаджан, генеральный директор ГК «ДСК-1»:

«Несмотря на определенные рыночные колебания, потребность людей в качественном жилье лишь растет. В этих условиях особенно важно продолжать бесперебойную работу по строительству новых домов. В этом отношении надежное многолетнее партнерство с крупнейшим банком страны остается дополнительной гарантией успешности нашего проекта. Сотрудничество «ДСК-1» и Сбербанка по линии ЖК «Крылов» открывает тысячам семей широкие возможности для улучшения жилищных условий».

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