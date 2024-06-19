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​Управляющим Югорским отделением Сбербанка назначен Виталий Дорошенко

Сменился руководитель Югорского отделения Сбербанка

​Управляющим Югорским отделением Сбербанка назначен Виталий Дорошенко
Фото: Сбер

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Виталий Дорошенко назначен Управляющим Югорским отделением Сбербанка. За время работы в Сбербанке Виталий Дорошенко получил обширный управленческий в трех территориальных банках: Северном, Среднерусском и Волго-Вятском. С 2016 года - управляющий Ивановским отделением Среднерусского банка, с 2021 года – управляющий Владимирским отделением Волго-Вятского банка. Награжден Почетной грамотой Сбербанка, благодарностью губернатора и правительства Владимирской области.

Пётр Колтыпин, вице-президент Сбербанка – председатель Уральского банка:

«Знаю Виталия Дорошенко как профессионала, упорного и динамичного руководителя, умеющего достигать амбициозные цели. При личном участии Виталия реализованы важнейшие для Владимирской области инвестиционные, социальные и инфраструктурные проекты, в том числе по цифровизации системы здравоохранения и дорожно-транспортной сферы, развитию туризма и образования. Уверен, что его энергия, лидерская позиция и профессиональный опыт позволят команде Югорского отделения покорить новые высоты во благо жителей региона».

Виталий Дорошенко, управляющий Югорским отделением Сбербанка:

«Югра — территория с богатой историей и огромным потенциалом. Сбер является одним из ключевых партнеров в развитии региона, и я очень рад, что смогу внести свой вклад в его укрепление и процветание. Ключевые задачи нашей команды — финансирование инфраструктурных проектов и социально значимых инициатив, внедрение и совершенствование цифровых сервисов, создание комфортной среды для жизни и развития бизнеса».

Виталий Дорошенко родился 28 февраля 1977 года. В 1999 году окончил Московский военный институт Федеральной пограничной службы РФ по специальности «Юриспруденция», в 2007 году — Ивановский государственный университет по специальности «Финансы и кредит». Имеет степень «МВА: менеджмент – международный бизнес» Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. Женат, воспитывает двоих детей.

Александр Солоп, возглавлявший Сбер в Ханты-Мансийском автономном округе, занял должность управляющего Новосибирским отделением Сбербанка.

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ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ"


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