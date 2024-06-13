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Правильное освещение помогает поддерживать здоровье. Новый режим «Адаптивный свет» в устройствах Умного дома Sber автоматически подстраивает температуру освещения под биологические ритмы человека. Обновление получат все умные осветительные приборы Sber, а также партнёрские устройства, совместимые с платформой.

Новый режим умных ламп «Адаптивный свет» разработан на основе научных исследований циркадных ритмов. Биологические часы человека ориентированы на яркость и цветовую температуру света: холодный полуденный свет бодрит, а тёплый вечерний — помогает расслабиться. В режиме адаптивного света осветительные устройства Sber подстраивают температуру освещения к естественному свету за окном. Это облегчает пробуждение, поддерживает дневную продуктивность и помогает уснуть вечером. Активировать режим можно в мобильном приложении или голосом через ассистента Салют на умных колонках и телевизорах.

Одновременно линейка устройств, разработанных компанией-партнёром SberDevices, пополнилась умной сверхъяркой лампой А70 c повышенной энергоэффективностью. Лампа сопоставима с лампой накаливания 120 Вт — её световой поток составляет 1500 Лм. При этом энергопотребление устройства в разы меньше — всего 14 Вт. А режим «Фитосвет» стимулирует рост и развитие комнатных растений.

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