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​Сбер провел в Нижневартовске дизайн-сессию по AI-трансформации города

Работа на дизайн-сессии Сбера проходила в четырех проектных командах

​Сбер провел в Нижневартовске дизайн-сессию по AI-трансформации города
Фото: Сбер

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Сбер в Нижневартовске провел дизайн-сессию по AI-трансформации. В мероприятии приняли участие глава города Дмитрий Кощенко, управляющий Югорским отделением Сбербанка Александр Солоп, руководители и представители крупнейших компаний и организаций Нижневартовска.

Работа на дизайн-сессии проходила в четырех проектных командах. Каждая из них рассматривала возможности применения технологий искусственного интеллекта в приоритетных отраслях, прежде всего на производственных предприятиях и в топливно-энергетическом комплексе, который является основой городской экономики.

Эксперты Сбера, представители органов власти и предприятий обменялись опытом по практическому применению инновационных сервисов, созданных с использованием искусственного интеллекта, сформировали перечень приоритетных задач. Итогом совместной работы стал пакет предложений по внедрению сервисов и цифровых решений в Нижневартовске.

Александр Солоп, управляющий Югорским отделением Сбербанка: «Сегодня в различных отраслях экономики сервисы на основе искусственного интеллекта успешно выполняют рутинные задачи, освобождая время специалистов для решения более сложных и значимых вопросов. При этом эффективность процессов после внедрения AI-технологий увеличивается в несколько раз. Потенциал Нижневартовска для внедрения и развития цифровых решений очень высок. Взаимодействие бизнеса и власти по этому направлению будет способствовать активному развитию города, его экономики и социальной сферы».

Дмитрий Кощенко, глава города Нижневартовска: «Как отметил Президент России Владимир Путин, с внедрением искусственного интеллекта в разные сферы жизни человечество начинает новую главу существования. Действительно, сегодня мы наблюдаем, как искусственный интеллект делает более простыми и удобными многие повседневные процессы. И Сбербанк является одним из лидеров по внедрению этой технологии. Убежден, что идеи и предложения, которые выработаны на дизайн-сессии, станут важнейшим шагом на пути достижения целей, заложенных в Национальной стратегии развития искусственного интеллекта».

Ожидается, что к 2030 году применение AI принесёт экономике страны свыше 11 трлн рублей, согласно Национальной стратегии развития искусственного интеллекта. Каждый регион, применяя цифровые технологии в своей инфраструктуре, будет способствовать вкладу в экономический рост России.

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ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ"


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