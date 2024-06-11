Мобильный оператор билайн продолжает развивать сеть в Сургуте

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Мобильный оператор билайн продолжает развивать сеть в столице Ханты-Мансийского автономного округа. За последние несколько месяцев технические специалисты компании провели модернизацию инфраструктуры сразу в нескольких частях Сургута, включая общественные пространства и густонаселённые жилые микрорайоны.

В частности, оператор построил дополнительное телеком-оборудование в одном из самых проходимых торгово-развлекательных комплексов города – «Аура». Благодаря специальным микро-антеннам, установленным внутри здания, голосовая связь и интернет остаются стабильными на всей территории центра – в магазинах и зонах примерочных, на подземной парковке и фуд-корте, и даже при перемещении между этажами.

Теперь посетители комплекса могут с большим комфортом пользоваться мобильными сервисами во время шопинга: еще быстрее отправлять сообщения в мессенджерах, советоваться по видеосвязи с близкими перед покупкой, сравнивать цены в онлайн- и офлайн-магазинах и т.д.

Между тем, билайн обновил свою инфраструктуру и в ряде жилых массивов Сургута – в 26-ом и 38-ом микрорайонах, а также в микрорайоне ПИКС. Все они отличаются плотной застройкой, поэтому нагрузка на сеть здесь была достаточно высокой.

Сегодня, в результате запуска новых базовых станций, жители могут почувствовать реальные улучшения в скорости интернета – скачивать тяжелые файлы за несколько секунд, смотреть видеконтент в высоком разрешении, работать и учиться удаленно с использованием программ, требовательных к качеству сети.

«За прошедшие пару месяцев мы выполнили большой объем работ в ХМАО и ЯНАО, существенно расширив 4G-покрытие. При этом, наша связь стала надежнее не только в столицах, но и в других населенных пунктах округов. Например, недавно мы провели модернизацию сети в городах – Белоярский, Когалым, Мегион, Новый Уренгой, Ноябрьск и Нягань, а также в поселках – Солнечный, Сеяха и Юганская Обь. Последнее, кстати, особенно важно, так как благодаря развитию сети жители даже таких небольших и удаленных сел могут использовать современные технологии для безопасности и улучшения жизни», – комментирует технический директор Сургутского отделения билайн Марат Ахметов.

Помимо модернизации сети билайн реализует целый ряд решений, с помощью которых клиенты могут быть на связи в самых разных ситуациях. Этот комплекс технологий в компании называют «умной сетью»*. Подробнее об этом читайте здесь .

*Качество услуг зависит от разных факторов. «Умная сеть» билайна – комплекс решений, направленных на анализ, прогнозирование и перераспределение нагрузки на сеть в целях улучшения качества связи.

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