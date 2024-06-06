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В ходе Петербургского международного экономического форума Сбербанк и девелопер ЭНКО заключили соглашение о совместной работе в сфере цифровой трансформации. Документ подписали вице-президент Сбербанка – председатель Уральского банка Пётр Колтыпин и генеральный директор ЭНКО Елена Низамова.

Партнерское соглашение стало новым этапом взаимодействия Сбербанка и ЭНКО в области цифровых разработок. В числе приоритетных направлений сотрудничества – совместное развитие технологичных продуктов на базе искусственных нейросетей, создание новых банковских продуктов и услуг для клиентов ЭНКО и моделей государственно-частного партнерства. Кроме того, планируется совместно сформировать комплексную стратегию развития цифрового девелопера — от консалтинга и подбора лучших цифровых решений до их внедрения в эксплуатацию.

Пётр Колтыпин, вице-президент Сбербанка – председатель Уральского банка:

«Главные задачи нашего сотрудничества с девелоперами — создание современной и комфортной городской среды, обеспечение людей доступным и качественным жильем, поддержка регионов в их развитии. «ЭНКО» — один из крупнейших девелоперов Тюмени и области, в портфеле которого множество проектов современных жилых комплексов. Сегодня мы готовы не только финансировать строительство, но и предоставить лучшие цифровые решения, с помощью которых можно оптимизировать бизнес-процессы, повысить скорость предоставляемых услуг и качество сервисов, снизить затраты. Это позволит девелоперу реализовывать масштабные и амбициозные проекты, которые преобразовывают облик не только районов, но и целых городов и повышают уровень жизни граждан».

Елена Низамова, генеральный директор ЭНКО:

«Подписанное соглашение открывает для нас новые возможности в цифровой трансформации и технологическом развитии. Комплексный подход к формированию цифровой стратегии компании: внедрение технологий искусственного интеллекта и совместное развитие технологических продуктов позволит нам повысить качество наших проектов и эффективность нашей команды. За счет этого мы сможем создавать продукты и сервисы, которые станут еще удобнее и полезнее для наших клиентов».