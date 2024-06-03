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С 4 июня клиенты Сбера смогут получить «Дальневосточную и Арктическую ипотеку» на объекты, которые расположены в двух муниципалитетах Ханты-Мансийского АО - Югры: в Белоярском и Березовском районах.

Ставка по обеим программам на Домклик составляет от 2% с учетом страхования жизни и здоровья. Размер первоначального взноса — от 20,1% стоимости недвижимости, максимальный срок ипотеки — 20 лет. Максимальная сумма кредита может быть увеличена с 6 млн до 9 млн, при соблюдении условий по площади кредитуемого объекта: для вторичного рынка и индивидуального строительства площадь должна быть свыше 60 кв.м., для объектов первичного рынка свыше 64 кв.м.

Сухопутная территория Арктической зоны регулируется 193-ФЗ "О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации" и на данный момент к этой территории относятся Мурманская область, а также Ненецкий, Чукотский и Ямало-Ненецкий автономные округа.

Также к данной территории относятся следующие муниципальные образования в регионах:

Республика Карелия: Беломорский район, Калевальский район, Кемский район, Костомукшский городской округ, Лоухский район, Сегежский район

Республика Коми: городской округ Воркута, городской округ Инта, городской округ Усинск, Усть-Цилемский район

Красноярский край: город Норильск, Таймырский Долгано-Ненецкий район, Туруханский район, частично Эвенкийский район (10 сельских поселений)

Архангельская область: город Архангельск, Мезенский район, городской округ Новая Земля, город Новодвинск, Онежский район, Приморский район, городской округ Северодвинск, Лешуконский район, Пинежский район

Ханты-Мансийский АО: Белоярский и Березовский районы.

Подать заявку на ипотеку можно онлайн на Домклик.

Erid: 2SDnjd5RJAM

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