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В марте-апреле 2024 года жители Нижневартовска оплатили 85% поездок безналичным способом – с помощью банковских, транспортных и льготных карт. Это стало возможно благодаря внедрению билетной системы СберТройка в 150 новых городских автобусах. Эквайринг на транспорте обеспечил Сбер.

В рамках масштабной модернизации транспортной сети города новые автобусы Нижневартовска были оснащены современным цифровым оборудованием, принимающим различные варианты оплаты. Удобство передвижения по городу уже оценили 1,7 млн пассажиров.

Александр Солоп, управляющий Югорским отделением Сбербанка:

«Мы рады, что благодаря совместной работе всех заинтересованных сторон жители и гости города Нижневартовска получили современную билетную систему. На всех маршрутах общественного транспорта работают новые терминалы Сбербанка. Внедрение системы СберТройка дает целый ряд преимуществ муниципалитету, пассажирам и перевозчику. Этот проект — хороший пример совместного решения задач органами власти и бизнесом».

Жители города совершают в среднем порядка 50 тыс. поездок в рабочий день в городском транспорте Нижневартовска, поэтому главная цель реформы – сделать передвижение по городу еще более комфортным.

Максим Лискутов, заместитель мэра Москвы:

«По поручению Мэра Москвы Сергея Собянина мы делимся опытом запуска столичной билетной системы с регионами. СберТройка работает в Нижневартовске с 1 марта 2024 года, за это время число подключенных к системе автобусов увеличилось с 80 до 150. Теперь во всем городском транспорте доступны различные варианты оплаты проезда, в том числе банковской картой. Мы благодарим руководство Нижневартовска и лично главу города Дмитрия Кощенко за желание развивать транспорт и делать поездки пассажиров комфортнее».

Благодаря СберТройке у перевозчиков появилось современное программное обеспечение, инновационная система аналитики, контроля безбилетного проезда и гибкая настройка тарифов и отчетов для улучшения отслеживания пассажиропотоков. С помощью сервиса «СберТройка ЧЕК» для контроля оплаты проезда с момента запуска новой билетной системы в Нижневартовске проверено свыше 50 тыс. билетов. По итогам проверок, проезд там добросовестно оплачивают 90% пассажиров.

Дмитрий Кощенко, глава города Нижневартовска:

«Вместе с партнерами продолжаем работать над повышением комфорта наших жителей. Внедрение билетной системы СберТройка остается одним из ключевых направлений модернизация транспортной сети города. Уверен, этот цифровой сервис позволит и в дальнейшем эффективно управлять маршрутной сетью Нижневартовска, повышая качество транспортного обслуживания горожан».

Erid: 2SDnjczxzqP

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