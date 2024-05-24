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Свыше 7700 терминалов для оплаты покупок улыбкой Сбер установил в Югре. Современные платежные устройства, которые поддерживают оплату не только по картам и QR-коду, но и по биометрии, появились уже более чем в половине торговых точек округа. Новым бесконтактным способом оплаты могут пользоваться клиенты Сбера.

Александр Солоп, управляющий Югорским отделением Сбербанка:

«Сегодня совершенно не важно, есть ли у вас с собой наличные деньги или пластиковая карта. Оплата по биометрии позволяет за несколько секунд совершить покупку. Биометрические данные — уникальные физиологические характеристики человека. Специальный алгоритм «запомнит» вас и будет узнавать всегда. Сейчас это самый безопасный способ защиты от краж и мошенничества. Алгоритм нельзя обмануть при помощи фотографии, видео или маски. Поэтому даже если у мошенников окажутся ваши документы и личные данные, они всё равно не смогут получить доступ к вашим счетам и провести платеж».

Активировать оплату по биометрии можно в приложении СберБанк Онлайн. Для этого необходимо подключить сервис распознавания по лицу в своем профиле, затем выбрать платежную карту и создать код безопасности. После этого для оплаты покупателю будет достаточно посмотреть в камеру терминала на кассе магазина. Оплата до 5000 рублей будет проходить автоматически, а для более дорогих покупок потребуется ввести код.

Erid: 2SDnjeXtDQd

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