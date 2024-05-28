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​Жители ХМАО все чаще оплачивают проезд в транспорте с помощью смартфона

За последние 2 месяца пассажирам удалось сэкономить на поездках больше 4 миллионов рублей при оплате телефоном

​Жители ХМАО все чаще оплачивают проезд в транспорте с помощью смартфона
Фото: пресс-служба платежной системы «Мир»

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За последние 2 месяца пассажирам удалось сэкономить на поездках больше 4 миллионов рублей при оплате телефоном.

Возможность ездить в общественном транспорте и экономить предоставлена платежной системой «Мир: в регионе уже третий месяц действует акция - скидка 7 рублей за каждую оплату проезда по национальной карте, загруженной в смартфон. Предложение доступно до 30 июня 2024 года.

Чтобы воспользоваться скидкой, достаточно загрузить данные карты «Мир» в мобильный платежный сервис Mir Pay. Приложение изначально создавалось специально для держателей национальных карт «Мир» и его работа не зависит от внешних факторов. Приложение работает на смартфонах с операционной системой Android, версии 7.0 и выше, скачать его можно в RuStore или App Gallery.

На сегодняшний день в ХМАО курсирует около 250 автобусов, оборудованных терминалами для бесконтактной оплаты. Для проезда со скидкой нужно приложить смартфон к валидатору, поэтому нужно, чтобы ваш гаджет поддерживал функцию бесконтактной оплаты (NFC).

В акции участвуют все карты «Мир», в том числе и цифровые, выпущенные в приложении банка. По пластиковым картам «Мир» скидка на проезд не предоставляется.

«Жители ХМАО за прошедшие два месяца успели оценить все преимущества оплаты проезда телефоном с привязанной картой «Мир». Наше предложение со скидкой позволило пассажирам общественного транспорта сэкономить на поездках больше 4 миллионов рублей. Помимо этого, число оплат смартфоном в транспорте увеличилось в 2 раза», - отметила Мария Точилова, директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов платежной системы «Мир».

Полные правила предоставления скидки на проезд и перечень маршрутов перевозчиков, участвующих в акции, можно узнать на сайте vamprivet.ru и в мобильном приложении «Привет!».

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