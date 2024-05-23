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Диеты, «марафоны похудения», сомнительные «уколы стройности», жизнь в ограничениях и кажется вы у цели… но срывы и снова набор веса…
Хронический стресс, угрызение совести и вечная борьба - то с чем приходится жить многим люди в борьбе с ожирением.
Когда кажется, что выхода нет…
Он есть!
Бариатрическая хирургия - операция по уменьшению объемов желудка и только за первый год после операции, все пациенты теряют не менее 50% излишков массы тела!
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