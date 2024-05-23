16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  90,1887   EUR  97,8989  

Новости

Больше новостей
Надо ли вводить уроки целомудрия в школе?
Комментировать
0
Надо ли вводить штрафы родителям за курение детей?
Комментировать
0
Надо ли вводить штрафы за оскорбление педагогов?
Комментировать
0
Больше опросов

Медицинская клиника «Доктороф» избавит от лишнего веса

Бариатрическая хирургия - операция по уменьшению объемов желудка

Медицинская клиника «Доктороф» избавит от лишнего веса
​ООО "МК ДоктороФ"

Erid: 2SDnjdPCSyw

Диеты, «марафоны похудения», сомнительные «уколы стройности», жизнь в ограничениях и кажется вы у цели… но срывы и снова набор веса…

Хронический стресс, угрызение совести и вечная борьба - то с чем приходится жить многим люди в борьбе с ожирением.

Когда кажется, что выхода нет…

Он есть!

Бариатрическая хирургия - операция по уменьшению объемов желудка и только за первый год после операции, все пациенты теряют не менее 50% излишков массы тела!

Запись на консультацию по телефону: 8922 598 20 20

Медицинская клиника «Доктороф»

Красота и здоровье - едины!

Реклама. ИНН 8602311110
ООО"МК ДоктороФ"


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 13:01, просмотров: 127, комментариев: 0 реклама на siapress.ru
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Парковочных мест у медучреждений Сургута станет больше 814
  2. ​В Югре число людей с аутизмом выросло в три раза за шесть лет 750
  3. ​Медсестра из Лангепаса получила штраф за раскрытие врачебной тайны 716
  4. Из деревни Сургутского района эвакуируют жителей из-за паводка 635
  5. ​Когда аллергопробы бессильны: какой тест помогает точно определить наличие аллергии 522
  6. ​Сбер представил второе поколение умной ТВ-приставки SberBox 507
  7. ​В Сургуте сбили юного электросамокатчика 320
  8. ​Экс-мэр Сургута Андрей Филатов занял должность в Фонде развития Югры 295
  9. ​Сургутяне собрали почти 5 тысяч мешков с мусором 247
  10. ​Из Ханты-Мансийска можно будет улететь в Сочи 241
  1. Депутат Госдумы предложил ввести в школах уроки целомудрия 4916
  2. ​Костры рыбацкие горели… 2277
  3. ​Купаться в ХМАО можно лишь в пяти водоемах 2270
  4. Время, вперёд! 2152
  5. ​СберСтрахование объединила защиту от кибератак и экорисков в одном полисе 2062
  6. ​Рейсов из Сургута в Сочи станет больше 1995
  7. ​Сургутянин погиб во время пожара на дачном участке 1800
  8. ​Одной из библиотек Сургута присвоили имя Чингиза Айтматова 1793
  9. ​«Аврора» перенимает эстафету у Дома пионеров как пример задачи, к которой администрация Сургута никак не подберется 1713
  10. Рабочая неделя начнется в ХМАО с почти летнего тепла 1561
  1. ​Как отпразднуют День Победы в Сургуте 14149
  2. Короткая рабочая неделя начнется в ХМАО с небольшого плюса и северного ветра 6032
  3. ​17-летний вартовчанин подозревается в убийстве мужчины 5979
  4. ​Экс-мэр Сургута стал советником Комаровой 5608
  5. ​Рыбаки, сворачивайте сети — в Югре начинается весенний нерест 5548
  6. ​Чье имя всуе 5458
  7. ​В Пыть-Ях приехали участники «Битвы экстрасенсов» 5416
  8. Депутат Госдумы предложил ввести в школах уроки целомудрия 4916
  9. Однако начиналось всё с маслобойки… 4768
  10. ​В Сургуте «Яндекс Карты» начали показывать движение автобусов 4390

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика