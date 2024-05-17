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Президенту Владимиру Путину представили стенд нового района Москвы СберСити в ходе визита на VIII Российско-китайское ЭКСПО в Харбине. Глава государства ознакомился с концепцией нового жилого района Москвы в Рублево-Архангельском в сопровождении заместителя председателя КНР Хань Чжэна.

СберСити — это проект умного города Сбербанка в экологически-чистом районе на западе Москвы, где создается все для нового качества и образа жизни.

В ходе презентации гостям были представлены особенности нового уникального района Москвы СберСити, например, комплексное решение «Умный дом», которое объединяет продукты компаний-партнеров Сбера и собственные решения и технологии АО «Рублёво-Архангельское». Это обеспечивает качество жизни и эффективность энергопотребления принципиально нового уровня. Ключевая особенность такой системы в реализации управления пользовательскими сценариями и инженерными системами на нескольких уровнях: квартира — дом — территория.

Президенту страны и заместителю председателя КНР рассказали, что СберСити — первая в России и крупнейшая в мире территория, созданная по международным стандартам зелёного проектирования. Здесь представлены новации в тепло- и энергоснабжении, вакуумное мусороудаление, тестируются зелёные технологии, будут внедрены решения системы «умный дом», а также искусственный интеллект в ЖКХ и управление домом.

Гостям рассказали, что в СберСити учитывается концепция энергоменджмента, предусматривающая сокращение выбросов углекислого газа к 2030 году на 34%. Проект включает концепцию многопоточной сортировки мусора — во всех квартирах СберСити будут установлены измельчители бытовых отходов. Вторым компонентом станет автоматическая система вакуумного удаления мусора. Жители будут опускать отходы в специальные приемники (устройства), откуда по сети подземных трубопроводов они будут перемещаться в пункты сбора. Протяженность инженерных сооружений для вакуумного мусороудаления оценивается в 18 км.

Также гостям продемонстрировали концепцию распределенных энергоцентров, которая будет реализована в СберСити вместо централизованной системы отопления. Источники энергии будут размещаться на верхних этажах зданий, и к каждому из них будут подключены несколько домов. Это позволит отказаться от строительства большой котельной на территории, магистральных тепловых сетей и высотных дымовых труб.

Первые жители СберСити появятся уже в июне 2024 года. Площадь застройки составляет 461 га, полную реализацию проекта планируется завершить к 2032 году. На территории будут расположены две поликлиники, гериатрическая резиденция, 16 детских садов и 8 школ, филиал ведущего вуза страны и кампус школы цифровых технологий Сбера «Школы 21».

Erid: 2SDnjeYDLwj

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