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СберСтрахование запустила новый продукт Cyber ESG, который объединяет в себе актуальные виды защиты — киберстрахование и страхование экологической ответственности, если инцидент произошел в результате кибератаки. Застраховаться может любая компания, а предприятия с подтверждённым ESG-рейтингом получат льготный тариф со скидкой 25%.

Клиент может выбрать наиболее подходящий вариант программы. Максимальное покрытие включает выплаты в случае утраты информационных систем и имущества, причинения вреда третьим лицам и окружающей среде, а также компенсацию расходов, связанных с утечкой данных. Также возможны варианты с компенсацией расходов только в результате утечки данных или покрытие всех остальных рисков (кроме утечки данных).

Страховая сумма в зависимости от выбранного пакета — от 1 до 20 млн рублей. Компаниям, которые претендуют на льготный тариф, нужно предоставить документы, подтверждающие ESG-рейтинг. Также страховой полис можно будет разместить на своём сайте: это подтвердит, что организация не на словах, а на деле следует принципам устойчивого развития.

Оформить договор можно через Сбер Страхового брокера.

Руслан Вестеровский, старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка:

«Мы видим, что на фоне дискуссий о введении обязательного киберстрахования интерес рынка к соответствующим полисам растет. Такие программы актуальны для бизнеса любой отрасли и любого размера: почти все операции сегодня перешли из бумажного формата в цифровой, и могут стать целью злоумышленников. Более того, с развитием технологичных производств, природа может пострадать не только из-за физических повреждений инфраструктуры, но и из-за хакерских атак. Перехват контроля над оборудованием предприятий может привести к сбоям и, как следствие, выбросам опасных веществ в окружающую среду. Именно для поддержки бизнеса в подобных ситуациях мы разработали полис CyberESG, который объединил достоинства классических программ защиты от киберрисков и страхования экологической ответственности. Помимо ущерба от традиционных киберугроз, он поможет компании компенсировать вред окружающей среде, в том числе, провести рекультивацию почвы или высадку растений. Мы рассчитываем, что новая программа будет высоко оценена компаниями, которые активно следуют ESG повестке, и мы готовы поощрять их ответственный подход к работе льготным тарифом».

Александр Нуйкин, заместитель председателя Уральского банка Сбербанка:

«На Урале много технологичных производств, которые могут представлять интерес для злоумышленников. Таким предприятиям важно иметь киберзащиту, ведь ежедневно на российские компании совершается порядка 170 кибератак. Полис CyberESG от СберСтрахования поможет предпринимателям комплексно подойти к решению этого вопроса и застраховать свой бизнес от киберрисков и тех последствий хакерской атаки, которые могут отразиться на окружающей среде или третьих лицах».

Erid:2SDnjbpyHNH

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