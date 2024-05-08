Клиника «Доктороф» теперь проводит все виды артроскопических операций

Erid: 2SDnjdtwCnd

С травмами сталкивается в течении жизни каждый человек. В настоящее время артроскопия является современной тенденцией в хирургии. Она осуществляется в целях диагностики или лечения повреждений внутренней части сустава.

В клинике «Доктороф» можно сделать все виды артроскопических операций: пластику и протезирование суставов, восстановление суставов после перенесенных травм и заболеваний, а также лечение болезней суставов. И все благодаря одному из самых известных врачей города, доктору Тарасу Тарасенко. Он работает по специальности ортопед, травматолог и проводит консультативный прием и хирургические вмешательства на базе клиники уже более 20 лет.

С 2014 года Тарас Тарасенко является заведующим отделением травматологии и ортопедии в Сургутской клинической травматологической больнице. На его счету уже более тысячи благодарных пациентов, которых он в прямом смысле поставил на ноги.

Специалист высокого класса имеет дело с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Прогрессивные методы, используемые доктором, дают возможность избавиться не только от приобретенной с возрастом травмы и деформации костей, но и вылечить врожденные недостатки.

В клинике «Доктороф» пациента внимательно осмотрят и проконсультируют по всем вопросам. Опыт доктора позволяет ему эффективно помогать клиентам даже в самых тяжелых ситуациях. К Тарасу Тарасенко стоит без промедлений приехать, если вас беспокоят упорные непроходящие боли в позвоночнике, суставах, руках и ногах. Врач задействует современные методики, позволяющие безболезненно зафиксировать вывихи, растяжения и переломы, а также повреждения суставов, связок и мягких тканей.

Телефон для записи 8-922-598-20-20

Энгельса 12, г. Сургут

Erid: 2SDnjdtwCnd

Реклама. ИНН 8602311110

ООО"МК ДоктороФ"