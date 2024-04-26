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1 июня 2024 года Сбер проведёт в Сургуте Зеленый Марафон. Спортивно-благотворительный праздник ежегодно привлекает к участию профессионалов и любителей бега разных возрастов на территории всей страны. Почему стоит посетить Зеленый Марафон Сбера в Сургуте, рассказал управляющий Югорским отделением Сбербанка Александр Солоп.

Зеленый Марафон состоится в День защиты детей. В этот день для детей будут организованы игры и конкурсы, а для взрослых – тренировки и мастер-классы. В организации досуга участников и гостей Зеленого марафона нам традиционно помогают наши партнеры. Уверен, что каждый член семьи найдет занятие по душе и сможет активно отдохнуть на свежем воздухе.

Забеги предусмотрены для участников всех возрастов. Участники смогут поучаствовать в массовом забеге на 4,2 км, также доступны дистанции на 10 км и полумарафон на 21 км и дистанция в дисциплине «Скандинавская ходьба». Дети посоревнуются в беге на 400 и 700 метров. В прошлом году в Зеленом Марафоне приняли участие порядка 1 200 сургутян и гостей города. А детский забег в 2023 году стал самым массовым, собрав на старте 217 ребят от 7 до 14 лет.

Зеленый Марафон – мероприятие со смыслом. По традиции Зеленый Марафон носит благотворительный характер. Все средства, собранные от регистрации участников в Москве, будут направлены в благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее» на организацию специализированных занятий по подготовке к школе детей с ментальными особенностями и опытом сиротства. Кроме того, участники марафона в Сургуте могут сделать добровольное пожертвование в помощь детям при регистрации на сайте забега.

Александр Солоп, управляющий Югорским отделением Сбербанка:

«Лично для меня Зеленый Марафон давно стал семейным праздником. В этом году я не буду изменять традициям и выйду на старт вместе с остальными участниками, чтобы преодолеть 4,2 километра, а моя дочь примет участие в детском забеге. Приглашаю всех любителей бега присоединиться к нам. Приходите с детьми, приводите друзей. Увидимся на старте Зеленого Марафона».

Регистрация на 11-й Зеленый Марафон Сбера уже стартовала. Желающие принять участие в этом спортивном мероприятии могут зарегистрироваться на сайте забега.

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