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Сотрудники Ханты-Мансийского НПФ обладают такими качествами, как профессионализм, трудолюбие и страсть к своему делу.
Для выявления самых достойных руководители отделов готовят презентации, в которых подчеркивают исключительные достижения и успехи претендентов.
Почетное звание «Лучший сотрудник года» по результатам работы за 2023 год присвоено:
- Кехтеру Алексею Васильевичу – маркетологу отдела продаж, «За инновационный подход к мотивации продаж»;
- Кобелевой Татьяне Витальевне – начальнику управления информационного обслуживания клиентов, «За успешное внедрение проекта "Услуги онлайн"»;
- Сороченко Наталье Федоровне – директору филиала в г. Нижневартовске, «За высокие качественные результаты в проекте "Увеличение работающих договоров"»;
- Рустановой Светлане Рашитовне – начальнику отдела разработки программного обеспечения, «За эффективную реализацию ключевой задачи по актуализации и синхронизации данных в проекте смены информационной системы пенсионного учета»;
- Гаврилову Тимофею Сергеевичу – ведущему специалисту отдела по защите информации, «За успешное внедрение системы контроля и управления доступом»;
- Шагалиной Ксении Михайловне – ведущему специалисту отдела отчетности, «За успешное руководство проектом "Автоматизация учета операций по договорам доверительного управления"»;
- Матвеевой Олесе Павловне – начальнику управления по работе с персоналом, «За вклад в цифровизацию кадрового учета и новый подход к программе адаптации персонала».
Erid: 2SDnjdHGRu3
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АО "Ханты-Мансийский НПФ"