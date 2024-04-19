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Сотрудники Ханты-Мансийского НПФ обладают такими качествами, как профессионализм, трудолюбие и страсть к своему делу.

Для выявления самых достойных руководители отделов готовят презентации, в которых подчеркивают исключительные достижения и успехи претендентов.

Почетное звание «Лучший сотрудник года» по результатам работы за 2023 год присвоено:

Кехтеру Алексею Васильевичу – маркетологу отдела продаж, «За инновационный подход к мотивации продаж»;

– маркетологу отдела продаж, «За инновационный подход к мотивации продаж»; Кобелевой Татьяне Витальевне – начальнику управления информационного обслуживания клиентов, «За успешное внедрение проекта "Услуги онлайн"»;

– начальнику управления информационного обслуживания клиентов, «За успешное внедрение проекта "Услуги онлайн"»; Сороченко Наталье Федоровне – директору филиала в г. Нижневартовске, «За высокие качественные результаты в проекте "Увеличение работающих договоров"»;

– директору филиала в г. Нижневартовске, «За высокие качественные результаты в проекте "Увеличение работающих договоров"»; Рустановой Светлане Рашитовне – начальнику отдела разработки программного обеспечения, «За эффективную реализацию ключевой задачи по актуализации и синхронизации данных в проекте смены информационной системы пенсионного учета»;

– начальнику отдела разработки программного обеспечения, «За эффективную реализацию ключевой задачи по актуализации и синхронизации данных в проекте смены информационной системы пенсионного учета»; Гаврилову Тимофею Сергеевичу – ведущему специалисту отдела по защите информации, «За успешное внедрение системы контроля и управления доступом»;

– ведущему специалисту отдела по защите информации, «За успешное внедрение системы контроля и управления доступом»; Шагалиной Ксении Михайловне – ведущему специалисту отдела отчетности, «За успешное руководство проектом "Автоматизация учета операций по договорам доверительного управления"»;

– ведущему специалисту отдела отчетности, «За успешное руководство проектом "Автоматизация учета операций по договорам доверительного управления"»; Матвеевой Олесе Павловне – начальнику управления по работе с персоналом, «За вклад в цифровизацию кадрового учета и новый подход к программе адаптации персонала».

Erid: 2SDnjdHGRu3

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АО "Ханты-Мансийский НПФ"