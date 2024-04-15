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Кампус «Школы 21» в Сургуте отметил свой первый день рождения. В празднике приняли участие жители Ханты-Мансийского округа — Югры. Участников обучения и команду школы поздравили почетные гости — заместитель губернатора ХМАО-Югры Елена Шумакова, директор Департамента информационных технологий и цифрового развития Павел Ципорин и управляющий Югорским отделением Сбербанка Александр Солоп. Они подчеркнули важность проекта для региона и пожелали участникам стать яркими представителями местного ИТ-сообщества.

Елена Шумакова, заместитель губернатора ХМАО-Югры:

«Год назад «Школа 21» в Сургуте открыла свои двери для первых кандидатов на обучение. Наша школа – четвертая в России и первая в Уральском Федеральном округе. Сейчас с уверенностью можно сказать, что Правительство автономного округа совместно с командами Сбера и «Школы 21» в сжатые сроки справились с поставленными задачами.

Благодаря «Школе 21», жители Югры могут получить бесплатное и качественное образование в области IT. Я уверена, что «Школа 21» станет одним из важных центров инноваций и развития в нашем регионе».

Александр Солоп, управляющий Югорским отделением Сбербанка:

«Спустя год мы видим, насколько правильным и актуальным было решение открыть кампус «Школы 21» в Сургуте. Рад, что югорчане используют уникальный опыт получить IT-специальность, не выезжая за пределы Ханты-Мансийского автономного округа. Более того, в отборочных интенсивах принимают участие и жители соседних регионов. «Школа 21» – это школа цифровых технологий. Выпускники – готовые специалисты, которые завтра могут начать работать в любой компании».

Праздник начался с большой ИТ-конференции, где эксперты «Школы 21», представители региональных вузов и руководители крупных компаний обсудили важность цифровых навыков в современном мире. Например, Ринат Гимранов, начальник управления информационных технологий ПАО «Сургутнефтегаз», рассказал, какими компетенциями должен обладать современный ИТ-специалист. Мария Кислова, руководитель партнерских направлений Стартап-экосистемы в Сбере, поделилась алгоритмом создания ИТ-стартапа. Полина Ерёмкина, ITHR в Сбере и преподаватель курса «Основы управления карьерой» в УрФУ, представила образцовую карьеру в ИТ.

После выступлений экспертов гости приняли участие в праздничных играх — квизе и квесте, которые прошли в кампусе.

Дмитрий Балаушко, директор «Школы 21» в Сургуте:

«Нашему кампусу всего год, и первое время для нас самих многое было в новинку. Но оглядываясь назад, можно смело утверждать, что старт получился успешным. Всего за один год мы провели семь отборочных интенсивов, а значит, помогли людям разных возрастов попробовать себя в новой области и изменить свою жизнь к лучшему!

И гости, которые сегодня выступали на празднике, и участники показали, что нам удалось создать в кампусе ту самую атмосферу, где все чувствуют поддержку единомышленников. Я считаю достижением и тот факт, что у нас учатся многодетные мамы. Значит, “Школа 21” в Сургуте стала тем местом, где учиться новому нестрашно, где возможно всё.

Вместе с командой на различных мероприятиях мы много рассказывали жителям региона и о “Школе 21”, и о ее методике “равный равному”. Нам удалось донести мысль, что в какой бы области вы ни работали или ни учились и с чем бы ни хотели связать свою жизнь, ИТ-технологии и цифровые навыки будут необходимы. И вот уже год у каждого жителя региона старше 18 лет есть возможность освоить их в нашем кампусе. Это мы сегодня и отпраздновали!»

Кампус «Школы 21» в Сургуте открылся 3 апреля 2023 года. В регионе проект реализуется Сбером в партнерстве с правительством Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Он стал первым кампусом школы в Уральском федеральном округе и послужил формированию ИТ-комьюнити в регионе.

За прошлый год команда сургутского кампуса школы провела семь отборочных интенсивов, которые прошли более 800 участников, и две волны основного обучения. Сейчас в кампусе учатся более 200 участников, при этом половина из них впервые написали код в стенах кампуса. Среди участников школы есть хирург, повар, курьер, официант и представители других профессий, до начала учебы не имевшие опыта программирования.

Помимо учебы, на площадке «Школы 21» в Сургуте регулярно проходят различные культурные и масштабные для города события. Например, провели четыре хакатона совместно с Сургутским государственным университетом и Департаментом информационных технологий и цифрового развития Югры. Также в кампусе состоялся турнир по настольному теннису среди разработчиков Сургутского государственного университета и предприятий Газпром энергосбыта.

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