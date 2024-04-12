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Застройщик из Сургута «ДСК-1» первым среди региональных девелоперов присоединился к «Зелёной ипотеке» Сбербанка. По этой программе клиенты могут купить квартиру со скидкой по ипотеке в энергоэффективном доме и оборудовать её умными устройствами компании SberDevices.

Теперь, приобретая у «ДСК-1» жилье с классом энергоэффективности А, А+, А++, покупатель может снизить ставку по ипотеке на 0,3 процентного пункта. Чтобы получить кредит, клиенту нужно выбрать на сайте Домклик объект недвижимости со значком «Зелёная ипотека» и подать заявку на Домклик или в отделении банка. Скидка 0,3 процентного пункта на ставку на весь срок кредитования применится автоматически. Также после заключения сделки клиенты получат промокод на 120 000 рублей для покупки любого товара из продуктовой линейки SberDevices, чтобы обустроить умный дом.

По «Зеленой ипотеке» можно получить кредит на сумму от 300 тысяч до 100 млн рублей на срок от 12 до 360 месяцев. Первоначальный взнос составляет от 15,1% стоимости кредитуемого объекта недвижимости.

Петр Колтыпин, вице-президент – председатель Уральского банка Сбербанка:

«По итогам прошлого года портфель ответственного финансирования Уральского банка Сбербанка, куда входят «зеленые», социальные и ESG-кредиты, показал 35-кратный рост. При этом половина всех кредитов приходится на застройщиков. Это значит, что внедрение ESG-принципов для крупных строительных компаний Урала сейчас имеет важное значение — девелоперы стремятся быть в тренде и строить такое жилье, которое будет не только экологичным, но и комфортным для жителей. Уверен, что запуск «Зеленой ипотеки» простимулирует застройщиков активнее строить «зеленое» жилье, а горожанам даст возможность существенно улучшить качество и условия жизни в новостройках».

Алексей Лейпи,директор дивизиона «Домклик» Сбербанка:

«Мы рады сообщить о присоединении нашего партнёра-застройщика «ДСК-1» к инновационной программе «Зелёной ипотеки», запущенной нами ранее. Благодаря участию в ней девелопер не только подтверждает приверженность общемировым трендам в сфере экологичного строительства и высокий уровень качества создаваемой им инфраструктуры, но и разделяет нашу заботу об окружающей среде. Вместе мы стремимся сделать вклад в развитие ESG повестки в России».

Богдан Токмаджан, генеральный директор АО СЗ «ДСК-1»:

«ДСК-1» развивает и улучшает не только свои показатели, но и продукт. Мы первыми в Ханты-Мансийском автономном округе-Югра предложили покупателям полностью готовые для жизни квартиры с отделкой, мебелью и бытовой техникой. А теперь мы первые присоединились к «Зеленой ипотеке» Сбера, потому что поддерживаем особый подход как к процессу проектирования и возведения, так и к дальнейшей эксплуатации зданий».

«ДСК-1» — строительная компания, ведущая свою деятельность на рынке Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. Основана в 1970 году, сейчас является одним из лидеров в области промышленного и гражданского строительства в регионе.

Erid: 2SDnjd3yYdX

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