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​Сбер и Югра расширяют совместные проекты по развитию региона

При финансовом участии Сбербанка в Югре возводится более 430 тысяч квадратных метров жилой недвижимости

​Сбер и Югра расширяют совместные проекты по развитию региона
Фото: Сбер

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В правительстве Югры состоялась рабочая встреча губернатора автономного округа Натальи Комаровой с вице-президентом — председателем Уральского банка Сбербанк Петром Колтыпиным, в ходе которой стороны обсудили реализацию крупных социально значимых проектов в ключевых отраслях экономики автономного округа.

Открывая встречу, глава региона отметила, что Сбербанк — стратегический партнер Югры. «Работаем командно по разным направлениям для повышения качества жизни югорчан, — продолжила губернатор, поблагодарив команду Сбера за сотрудничество на условиях государственно-частного партнерства в реализации флагманского проекта «Школа 21 века». — Правительство автономного округа заинтересовано в применении цифровых решений Сбербанка в государственном управлении, привлечении заемного финансирования для реализации инфраструктурных проектов».

В настоящее время при финансовом участии Сбербанка в Югре возводится более 430 тысяч квадратных метров жилой недвижимости. Около 23 тысяч семей югорчан в 2023 году улучшили свои жилищные условия за счет ипотечных кредитов Сбера. С использованием кредитных средств Сбербанка в 2023 году в Сургуте открыта первая в Уральском федеральном округе автомобильная дорога, построенная в рамках государственно-частного партнерства, это участок на проспекте Комсомольский от улицы Федорова до улицы Кайдалова. Также в рамках ГЧП при поддержке Сбера в регионе за последние два года построено пять школ, еще четыре образовательных учреждения находятся в стадии строительства.

Югра стала первым регионом в Уральском федеральном округе, где открылся кампус «Школы 21» в Сургуте — школы цифровых технологий от Сбера, где можно бесплатно получить востребованную специальность в сфере ИТ. За год работы здесь проведено семь отборочных интенсивов, по их итогам более 200 человек зачислено на обучение. Разработки Сбера и компаний-партнеров в сфере цифровых технологий и искусственного интеллекта используются в здравоохранении, транспортной отрасли, госуправлении.

«Ханты-Мансийский автономный округ сегодня — это территория динамичного инновационного развития, здесь разрабатываются уникальные решения, которые тиражируются на всю Россию. Сбер и Югру объединяет общий вектор, ориентированный на рост человеческого капитала, повышение качества жизни людей, модернизацию инфраструктуры. Мы готовы делиться своими технологиями и экспертизой, оказывать всестороннюю поддержку для социально-экономического процветания региона», — отметил Петр Колтыпин.

Наталья Комарова обозначила приоритетные направления дальнейшего сотрудничества: создание объектов в составе инновационного научно-технологического центра «ЮНИТИ Парк», сопровождение концессионных соглашений по созданию ледовых арен в Ханты-Мансийске, Нижневартовске, Нефтеюганске, а также применение технологий искусственного интеллекта для «умного правительства» при составлении прогноза социально-экономического развития региона до 2050 года.

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10 апреля в 20:10, просмотров: 232, комментариев: 0 реклама на siapress.ru
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