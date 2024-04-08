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​Сбербанк возобновил выдачи по льготной программе «Ипотека для ИТ»

Правительство РФ приняло решение об увеличении лимита по «Ипотеке для ИТ»

​Сбербанк возобновил выдачи по льготной программе «Ипотека для ИТ»
Фото: Сбер

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Сбербанк возобновил 5 апреля выдачи по льготной программе «Ипотека для ИТ» на Домклик. Ставка по программе составляет 5%, минимальный размер первоначального взноса — от 20,1% стоимости объекта недвижимости, максимальный срок кредита — до 30 лет.

«Правительство РФ приняло решение об увеличении лимита по „Ипотеке для ИТ“ до 700 млрд, и мы сразу же снова начинаем прием заявок по этой программе. Программа популярна среди наших клиентов — с момента ее запуска в мае 2022 года мы наблюдаем рост ее востребованности: если в 2022 году оформлялось до 500 сделок ежемесячно, то в 2023 году показатель вырос до 2–3 тысяч», - рассказал первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев

Максимальная сумма кредита, которую можно взять по льготной программе, составляет 18 млн рублей при покупке жилья в регионах с населением более 1 млн человек. 9 млн рублей — для остальных регионов России.

В рамках программы можно купить квартиру или готовый жилой дом от застройщика или взять кредит на строительство жилого дома на уже имеющемся участке или с одновременным приобретением земли.

Для участия в программе заёмщик должен работать в компании, которая аккредитована Минцифры РФ, стаж— не менее 3 месяцев на текущем месте работы. Возраст — от 18 до 50 лет включительно.

Подать заявку на получение «Ипотеки для ИТ» можно онлайн на Домклик.

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ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ"


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08 апреля в 17:28, просмотров: 260, комментариев: 0 реклама на siapress.ru
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МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjdWj1YV реклама на siapress.ru 
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  1. ​«Сургутнефтегаз» привлекает новых сотрудников с помощью листовок 661
  2. 10 апреля в Сургуте перекроют движение на нескольких улицах 568
  3. ​Владимир Путин и Наталья Комарова открыли образовательный центр «Добрино» в ХМАО 553
  4. ​Подозреваемого в убийстве бизнесмена из Сургута задержали 495
  5. ​Сургутянка получит штраф за отправку дрожжей в колонию строгого режима 485
  6. ​В Югре объявили лауреатов конкурса Югры «Спортивная элита» 472
  7. За спам-звонки в России придется заплатить до одного миллиона рублей 441
  8. ​В Нижневартовске пострадал 11-летний пассажир при наезде авто в столб 434
  9. Более трех тысяч человек из 39 регионов России поучаствовали в марафоне «UGRA SKI» 431
  10. ​В Сургуте пройдет промывка сетей, возможно ухудшение качества воды 430
  1. ​Евгений Дьячков будет управлять аэропортом Сургута еще два года 3215
  2. ​Дождь, снег, ночные заморозки: весна в Сургуте задерживается 2205
  3. В Сургуте нашли парня, выстрелившего в стеклянную остановку из пистолета 2168
  4. ​В Сургуте застрелили бизнесмена на глазах семьи, возбуждено уголовное дело 2090
  5. ​Сургутянам назвали дату планового отключения горячей воды 1968
  6. ​Как российские города благоустраивали 1860
  7. ​В Сургуте водителю самосвала грозит два года тюрьмы за наезд на остановку с людьми 1848
  8. ​Теплее на 17 градусов: в ХМАО ожидается потепление 1758
  9. В Сургуте возводят сразу четыре школы 1747
  10. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 6-7 апреля? // АФИША 1745
  1. 180 молодых биатлонистов съедутся в Ханты-Мансийск 14305
  2. ​Три новых автобусных маршрута начнут курсировать в Сургуте с 14 марта 9470
  3. ​Рабочая неделя в ХМАО начнется с похолодания и метели 7227
  4. В Югре похолодает до -37 градусов 6645
  5. ​Сургут продолжит таять 6348
  6. ​В Сургуте исчез востребованный остановочный павильон 6074
  7. ​Первые новые автобусы скоро прибудут в Сургут 5412
  8. Царское потворство 5215
  9. Конец Бардаковой власти 5037
  10. ​Сургуту нужна перестройка главных дорог, чтобы создать магистральные автобусные маршруты 4618

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