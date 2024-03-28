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​Сбер улучшает условия льготной ипотеки

Изменения в условиях льготной ипотеки от Сбера

​Сбер улучшает условия льготной ипотеки
Фото: Сбер

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Сбер улучшает условия льготного кредитования на Домклик.

С 28 марта отменяется требование субсидирования льготных ипотечных программ со стороны застройщиков для зарплатных клиентов Сбера.

C 4 апреля полностью отменяется требование субсидирования льготных ставок для застройщиков, которые находятся на проектном финансировании банка. При этом девелоперы по-прежнему могут применять субсидирование для снижения ставки клиента.

Алексей Лейпи, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка:

Мы находимся в постоянном диалоге с нашими клиентами и партнерами. Ранее мы отмечали, что найдем сегменты клиентов, которым предложим более выгодные и комфортные условия по ипотеке. Новыми условиями смогут воспользоваться большинство наших клиентов. Подать заявку на оформление льготной ипотеки можно уже сейчас на Домклик, а изменить условия на более выгодные и комфортные — при выходе на сделку.

Напомним, что ранее Сбер снизил размер субсидирования по льготной ипотеке для застройщиков на проектном финансировании. Для девелоперов, которые используют комплексный продукт банка, субсидирование было отменено полностью.

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    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#353 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
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              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
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            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
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        }
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          [0]=>
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            [0]=>
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              bool(true)
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        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
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      }
    }
  }
}
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