Как начать менять свою жизнь и мир вокруг себя

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Зелень, сухой асфальт и лучи теплого солнца - яркие признаки наступления весны - времени, когда открывается новое окно возможностей для благоприятных перемен. Как не упустить время и начать прекрасный сезон с заряда бодрости. Приводим 5 советов для поднятия настроения и улучшения самочувствия.

1. Избавьтесь от ненужных вещей. Уже давно всем известно, что «свято место пусто не бывает». А для того, чтобы новое и прекрасное вошло в нашу жизнь, нужно избавиться от изживших себя вещей. Смело берите мешки или пакеты в руки и проводите ревизию всех комнат и особенно гардеробной. Возможно, вы найдете давно потерянную вещь или наконец-то оставите ненужное в прошлом, распахнув двери своего дома для благоприятных перемен.

2. Проводите время на улице с друзьями. Весной не только распускаются цветы и возвращаются птицы, но прогулки на свежем воздухе становятся приятней. Смело берите друзей и отправляйтесь на выставку или в то кафе, которое вы давно намеревались сходить и поделиться новостями. Вас также ждет приятный сюрприз, ведь до 30 июня в Ханты-Мансийске и Сургуте действует акция от национальной платежной системы, в рамках которой можно получить скидку 7 рублей за каждую оплату проезда в общественном транспорте картой «Мир», загруженной в смартфон на базе Android. Чтобы сэкономить 7 рублей, необходимо заранее загрузить карту «Мир» в один из мобильных платежных сервисов MirPay или SamsungPay. Для оплаты достаточно поднести мобильное устройство со включенной функцией бесконтактной оплаты (NFC) к терминалу. В акции участвуют все карты «Мир», выпущенные в любом банке, в том числе онлайн. Планируйте встречи с близкими и пользуйтесь выгодным предложением до 30 июня этого года.

3. Добавьте новизны. Даже в наших рутинных делах можно увидеть возможность порадоваться или приятно удивить своих близких. Попробуйте внедрить новые привычки: выпить утром стакан воды или перед уходом напомнить родным, как они для вас ценны, чтобы вечером они были готовы порадовать вас чем-то приятным в ответ. Только не забывайте: чтобы радовать других, нужно и самому быть в прекрасном настроении. Так что не забудьте позаботиться и о своих маленьких радостях.

4. Смените обстановку. Займитесь перестановкой мебели, наведите порядок по-новому: воспользуйтесь, например, научными техниками или просто внесите маленькие изменения в устоявшийся порядок вещей. Можно также изучить незнакомые маршруты или сменить привычный парк для прогулок на тихое место у озера или соседний двор. Даже небольшие изменения могут послужить значительной предпосылкой для более глобальных перемен. Обязательно посмотрите на распускающиеся почки и тающий снег, может и в вас появится желание открыться этому миру по-новому.

5. Займитесь хобби. Позитивные эмоции можно получать не только от хороших новостей, но и наполняясь от занятий любимым делом! Командный спорт, вышивка или фотографии могут стать для вас новым источником вдохновения. Попробуйте выписать 10 своих постоянных интересов и на их основе подобрать для себя новое увлечение.

И помните: все начинается с малого. Встречайте эту весну в хорошем настроении и с новыми привычками! Инициировать перемены можно и не дожидаясь нового сезона. Однако не упускайте благоприятный случай для внедрения нового в свою жизнь!

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