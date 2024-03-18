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Сбербанк назвал самые интересные объекты, расположенные на территории УрФО и Башкирии, которые можно купить с торгов на Портале DA дешевле первоначальной оценки. В настоящий момент на маркетплейсе Сбера выставлено более 1,6 тысячи активов, среди которых коммерческая и жилая недвижимость, земельные участки, спецтехника и легковой транспорт, рестораны и развлекательные комплексы, оборудование и другое имущество. Самая низкая цена на лоты начинается от 6,5 тысячи рублей за обогреватель и достигает 2 млрд рублей за недостроенный коттеджный поселок комфорт-класса.

Частные клиенты могут выбрать для себя варианты элитной недвижимости с дисконтом. Например, это может быть двухэтажный коттедж в селе Горьковка Тюменской области стоимостью 15 млн рублей или квартира с необычной планировкой в Екатеринбурге за 21,5 млн рублей. Также на портале представлена 3-комнатная квартира с дизайнерским ремонтом в элитном квартале Уфы. Площадь объекта 117 квадратных метров, стоимость — 20,5 млн рублей.

Кроме того, на маркетплейсе выставлено более 200 вариантов легковых автомобилей. Например, автомобиль Toyota Land Cruiser Prado 2018 года выпуска за 8 млн рублей в Уфе или BMW X5 2014 года, который можно приобрести в Челябинске за 2,7 млн рублей.

Для юридических лиц помимо крупных производственных активов на портале представлены варианты готового бизнеса, среди которых – действующий развлекательный центр в Радужном (Ханты-Мансийский автономный округ-Югра), стоимостью 60 млн рублей. В Башкирии на торги выставлен тепличный комплекс, в который входят теплицы, рассадное и машинные отделения, стационарное оборудование тепличных комплексов, цена объекта — 194 млн рублей. В Кумертау – помольная станция цемента за 240 млн рублей.

Сергей Шальнев, заместитель председателя Уральского банка Сбербанка:

«Объем сделок по залоговому имуществу на Портале DA на территории Урала и Башкирии в прошлом году достиг 2 млрд рублей, увеличившись за год в 2 раза. Количество реализованных объектов с торгов за прошлый год также выросло вдвое. Чаще всего пользователи Портала DA приобретали с торгов жилую недвижимость – ее доля в общем количестве сделок за прошлый год составила 76%. Далее по популярности идет коммерческая недвижимость (10,7%), спецтехника и грузовой транспорт (7%). Интерес к объектам, выставленным на нашем маркетплейсе, связан с тем, что все лоты можно приобрести с хорошим дисконтом — скидка на объекты может достигать 50%».

Erid:2SDnjeSbvjA

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