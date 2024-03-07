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Компания СберТройка расширяет географию и продолжает внедрять билетную систему в регионах России. С 1 марта 2024 года в 80 новых автобусах 10 маршрутов Нижневартовска пассажиры могут оплачивать проезд банковской картой, а также существующими в городе транспортными и льготными картами. При этом остается возможность расплачиваться за поездки наличными.

Стоимость проезда остается прежней — 32 рубля, а при оплате транспортной картой — на 1 рубль дешевле. Воспользоваться современным билетным решением смогут более 280 тыс. жителей города. Билетная система стала доступна пассажирам автобусных маршрутов № 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 21, 30.

Помимо билетной системы СберТройка предоставляет местным жителям дополнительный сервис — личный кабинет пассажира, который значительно облегчает пользование городским транспортом. Все данные о поездках по банковской карте теперь доступны по адресу lkp.sbertroika.ru. На сайте можно посмотреть историю поездок и проверить чеки, связаться со службой поддержки и при необходимости вывести банковскую карту из стоп-листа.

«По поручению Мэра Москвы Сергея Собянина мы продолжаем делиться с регионами передовыми технологиями в сфере городского транспорта. Еще одним городом, где заработала московская билетная система СберТройка, стал Нижневартовск. Пассажирам 80 новых автобусов на 10 маршрутах теперь доступна быстрая оплата проезда банковскими и льготными картами, а также возможность отслеживать баланс онлайн и другие сервисы. Мы благодарим руководство Ханты-Мансийского автономного округа и лично Губернатора Наталью Комарову за желание развивать транспорт и делать передвижение пассажиров комфортнее», — заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«Нижневартовск – город, который стремится идти в ногу со временем, перенимая лучший опыт и внедряя цифровые сервисы. Комплексная цифровая платформа «СберТройка» позволяет эффективно управлять маршрутной сетью города и, самое важное, повышает качество обслуживания жителей», — глава города Нижневартовска Дмитрий Кощенко.

Для городского перевозчика запуск билетного решения означает установку нового терминального оборудования в транспортных средствах, получение инновационной системы аналитики, удобный интерфейс с отчетными формами, где можно настроить тарифы и выгрузить необходимую информацию.

«Современная билетная система дает ряд преимуществ как для властей города и перевозчика, так и для вартовчан. Система позволит удобно и комфортно пользоваться общественным транспортом жителям столицы Самотлора», — управляющий Югорским отделением СбербанкаАлександр Солоп.

Внедрение современной билетной системы выгодно администрации города: власти региона получают качественный инструмент для аналитики пассажиропотока, благодаря которому работа городского транспорта становится более удобной и понятной.

Erid: 2SDnjeVdvJt

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