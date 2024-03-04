Банк России зарегистрировал правила по формированию долгосрочных сбережений Ханты-Мансийского НПФ

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Программа долгосрочных сбережений (ПДС) – это финансовый продукт, который дает возможность копить средства на будущее с поддержкой со стороны государства. По условиям программы участники смогут получать от государства до 36 тыс. рублей в год. Для граждан с доходом до 80 тыс. рублей в месяц предусмотрено софинансирование в соотношении 1 к 1.

Иные преимущества программы: страхование на сумму – 2,8 млн руб., ежегодно будут доступны налоговые льготы.

Накопленные в ПДС средства можно получить по истечении 15 лет участия или достижении возраста 60 лет для мужчин или 55 лет для женщин – в зависимости от того, что наступит раньше. Также есть возможность получить досрочную выплату в случае особых жизненных ситуаций.

«Фонд уже имеет 20-летний опыт реализации подобной программы для работников бюджетной сферы Югры. По данной программе более 50 тысяч участников формируют дополнительные сбережения с участием средств окружного правительства. Считаю, что программа долгосрочных сбережений – это инструмент, который позволит всем гражданам копить на выгодных, удобных и безопасных условиях», – отметила президент АО «Ханты-Мансийский НПФ» Мария Стулова.

Подробнее ознакомиться с условиями программы долгосрочных сбережений и оставить заявку на заключение договора можно на сайте Ханты-Мансийского НПФ.

Erid: 2SDnjd1UtTz

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АО "Ханты-Манскийский НПФ"