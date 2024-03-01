Сбер приглашает посетить большую «Ярмарку загородной недвижимости» в Сургуте

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Сбер приглашает посетить большую «Ярмарку загородной недвижимости» 2 марта, которая пройдет в атриуме ТРЦ «Сургут Сити Молл».

На мероприятии можно получить консультацию ведущих строительных компаний загородной недвижимости из Московской области, Санкт-Петербурга, Сургута и Тюмени. На одной площадке посетители познакомятся с широким ассортиментом технологий возведения домов и различными ценовыми диапазонами, узнают варианты приобретения земельных участков, а также условия текущих программ кредитования. Каждый, кто получит консультацию от менеджеров строительных компаний и Сбербанка, примет участие в розыгрыше призов.

Максим Новосёлов, заместитель управляющего Югорским отделением Сбербанка:

«Ярмарка загородной недвижимости — масштабное мероприятие для тех, кто планирует строительство, покупку и обустройство дома и дачи. В Сбере есть возможность оформить ипотеку на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) без дополнительного обеспечения на период стройки. Кредит можно получить частями (траншами) или сразу весь — нет ограничений по количеству и размеру траншей. Строить можно как с подрядчиком, так и своими силами».

«Ярмарка загородной недвижимости» состоится 2 марта с 12.00 до 18.00. Вход свободный.

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