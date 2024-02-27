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​В Ханты-Мансийске сотрудница Сбера помогла клиентке спасти от мошенников 400 000 рублей

Сбер предупреждает: мошенники активны, не попадайтесь на уловки

​В Ханты-Мансийске сотрудница Сбера помогла клиентке спасти от мошенников 400 000 рублей
Фото: Сбер

Erid: 2SDnje6gmnQ

В Ханты-Мансийске сотрудница отделения Сбербанка помогла клиентке спасти 400 000 рублей от мошенников.

Пожилая жительница города обратилась в офис Сбера, чтобы снять со вклада 400 000 рублей. В ходе разговора у сотрудницы банка возникли подозрения, что клиентка находится под влиянием злоумышленников, которые пытаются похитить ее накопления. Женщина объяснила, что деньги нужны для помощи родственникам. Но когда менеджер банка начала задавать уточняющие вопросы, клиентка призналась, что ей поступали звонки в мессенджерах от неизвестных лиц. Они сообщили, что в ее отношении ведется незаконное следствие, и для его прекращения нужно перевести деньги на определенный счет. Благодаря профессионализму сотрудницы Сбера мошенникам не удалось похитить деньги. Оказалось, что это были единственные накопления югорчанки.

Сотрудники отделений Сбербанка на регулярной основе проходят специальное обучение и владеют необходимыми навыками, чтобы выявлять признаки мошенничества. Благодаря этому только за прошлый год на территории Уральского федерального округа и Республики Башкортостан менеджеры банка предотвратили 117 случаев мошенничества на сумму более 50 млн рублей.

Чаще всего злоумышленники звонят своим жертвам по телефону или в мессенджерах. В разговоре они представляются сотрудниками банков, мобильных операторов, полиции и других государственных органов. Под разными предлогами преступники вынуждают перевести деньги на их счет и бесследно исчезают.

Александр Солоп, управляющий Югорским отделением Сбербанка:

«Способы обмана становятся всё более изощренными. Например, недавно Сбербанк зафиксировал выявил схему мошенничества, связанную с вовлечением жертв социальной инженерии в новые махинации. Сначала преступники завладели деньгами жертвы, а затем использовали ее в качестве «сотрудника ЦБ» для обмана других людей. Мы призываем наших клиентов быть бдительными, не поддаваться на уловки преступников и при любых сомнениях обращаться в банк и в правоохранительные органы».

Если в телефонном разговоре незнакомцы предлагают провести какие-либо операции с вашими деньгами, сразу же прерывайте разговор. Обязательно обратитесь в полицию и в отделение банка и сообщите о произошедшей ситуации.

Erid: 2SDnje6gmnQ
Реклама. ИНН 7707083893
ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ"


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