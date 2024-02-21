В педагогическом марафоне приняли участие 13 конкурсантов Нефтеюганского района

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16 февраля в Нефтеюганском районе в пгт. Пойковский состоялся муниципальный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства в сфере образования «Педагог года – 2024».

В педагогическом марафоне приняли участие 13 конкурсантов. Проходило мероприятие в четырех номинациях: «Учитель года – 2024», «Сердце отдаю детям – 2024», «Воспитатель года – 2024», «Педагогический дебют – 2024».

В течение трех дней учителя, воспитатели и педагоги дополнительного образования демонстрировали свое профессиональное мастерство, представляли и защищали теоретическую часть своего выступления, посещали мастер-классы, мероприятия с детьми, выполняли различные конкурсные задания.

Ханты-Мансийский НПФ наградил победителя номинации «Учитель года – 2024» и подарил всем участникам подарки от фонда.

Звание «Учитель года», а также приз ученических симпатий завоевала Наталья Иванова – учитель русского языка и литературы первой пойковской школы.

Лучшим «Воспитателем дошкольного образовательного учреждения» признана Елена Кетова, воспитатель детского сада «Родничок». В «Педагогическом дебюте» победу одержала Татьяна Звоздяк, учитель истории и обществознания четвертой пойковской школы. А в номинации «Сердце отдаю детям» не было равных Алине Ишмухаметовой, педагогу дополнительного образования Центра развития творчества детей и юношества.

Ханты-Мансийский НПФ много лет поддерживает конкурсы педагогического мастерства, так как именно на них демонстрируются лучшие образовательные практики.

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