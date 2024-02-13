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В сургутском кампусе «Школы 21» 17 февраля пройдет День открытых дверей. Посетители узнают, как устроен процесс обучения в «Школе 21», познакомятся с директором кампуса и послушают лекции о трендах в сфере ИИ, ИТ-инновациях и предпринимательстве. Завершит мероприятие экскурсия по кампусу.

Александр Солоп, управляющий Югорским отделением Сбербанка:

«В этом году сургутский кампус «Школы 21» будет отмечать свой первый день рождения. За это время более 835 югорчан прошли пять отборочных интенсивов. Напомню, что «Школа 21» - бесплатная, здесь каждый желающий может получить востребованную ИТ-профессию вне зависимости от опыта программирования».

Программа Дня открытых дверей:

12:00–12:10 — Сбор гостей, начало мероприятия.

12:10–12:30 — Презентация «Школы 21».

12:30–13:00 — Лекция «Тренды ИИ: трансформация труда и образования». Спикер — Дмитрий Балаушко, директор сургутского кампуса «Школы 21».

13:10–13:40 — Лекция «ИТ-инновации и предпринимательство». Спикер — студент 4-го курса Сургутского государственного университета, кафедра автоматизированных систем обработки. Соучредитель ООО «ЕДРО ТЕХНОЛОГИИ», инженер-программист филиала Российской академии наук в Сургуте Ростислав Сазиков.

13:40–14:00 — Экскурсия по кампусу, завершение мероприятия.

«Школа 21» в Сургуте расположена по адресу: улица Иосифа Каролинского, 14/1. Для посещения мероприятия необходима предварительная регистрация по ссылке.

Ранее Сбер и «Школа 21» запустили «Цифровой марафон». Поучаствовать в нем сможет каждый житель России старше 18 лет — с помощью конкурса можно будет проверить свои цифровые навыки, изучить работу с алгоритмами, познакомиться с востребованными языками программирования, а также получить ценные призы. Продлится конкурс до 29 июня 2024 года. Участники смогут сами выбрать одну из трех сложностей, чтобы соревноваться с равными. От уровня зависят сложность заданий конкурса и призы.

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