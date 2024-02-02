Ханты-Мансийский НПФ вошел в число привлекательных и открытых работодателей по версии hh.ru

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Очередной ежегодный «Рейтинг работодателей России – 2023» опубликовал HeadHunter. Финалистами стали 1 497 компаний из разных отраслей, за которые проголосовали 580 тысяч соискателей и сотни тысяч сотрудников. Ханты-Мансийский НПФ стал финалистом в категории «Небольшие компании».

Работодателей оценивали на основе анкетирования HR-специалистов, онлайн-опросов сотрудников, проводимых компаниями-участниками, а также опросов внешних респондентов-соискателей.

Ханты-Мансийский НПФ уже 28 лет работает на финансовом рынке и занимается обязательным пенсионным страхованием и негосударственным пенсионным обеспечением. На сегодняшний день фонд обслуживает более 370 тысяч клиентов, а в штате трудятся 100 сотрудников.

Подробнее ознакомиться с рейтингом работодателей России можно на официальном сайте https://rating.hh.ru/

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АО "Ханты-Мансийский НПФ"