Как правильно пользоваться кредитной картой

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Кредитная карта — банковский продукт, который доступен большинству россиян, прост в оформлении и удобен. Но если допускать ошибки при использовании, можно влезть в серьёзные долги. Специалисты портала Выберу.ру рассказали, как избежать проблем и на что обращать внимание тем, кто оформляет кредитку впервые.

Не снимайте наличные и не совершайте переводы

На такие операции обычно не распространяется действие беспроцентного периода. Если их совершить, банк моментально начнёт начислять проценты на сумму долга.

Кроме того, за снятие наличных кредитные организации чаще всего взимают немаленькую комиссию. Поэтому, прежде чем совершать транзакцию, следует внимательно изучить условия обслуживания.

Вовремя закрывайте задолженность

Практически все современные кредитные карты имеют беспроцентный или грейс-период. В течение этого срока финансовые организации не начисляют на задолженность проценты. В среднем он составляет от 50 до 120 суток.

Чтобы не переплачивать, следует вовремя гасить имеющуюся задолженность, не выходя за грейс. Если не соблюсти установленные сроки, банк не только начислит проценты за весь период пользования средствами, но и выставит пени.

Не пропускайте ежемесячные платежи

Ежемесячные платежи есть у любого кредита, их нужно вносить даже в период действия беспроцентного срока. С их помощью банк контролирует добросовестность клиентов и напоминает о долгах. Кстати, даже если первый раз взять кредит в 18 лет без оформления кредитной карты (так сделать можно), то и в этом случае займ нужно погашать строго в срок, чтобы не нарваться на штрафные санкции.

Размер ежемесячных платежей — от 3 до 10% от суммы задолженности. При этом они идут в счёт погашения долга, то есть уменьшают обязательства заёмщика перед банком.

Неуплата или задержка в погашении ежемесячного платежа чревата выставлением штрафа и начислением процентов на всю сумму долга. По статистике, около 90% держателей кредитов хотя бы раз забывали переводить ежемесячный платёж и были оштрафованы.

Следите за уведомлениями

Кредитные учреждения заранее оповещают заёмщиков о приближении сроков внесения ежемесячных платежей и возврата заёмных средств. Чтобы не допустить просрочки, обязательно проверяйте сообщения из банка и push-уведомления.

Планируйте свой бюджет

Не берите в долг большие суммы, если не уверены, что сможете их вовремя вернуть. Кредитные карты опасны тем, что человек постоянно имеет доступ к заёмным средствам, а это создаёт соблазн их потратить.

Перед каждой оплатой следует взвешивать все плюсы и минусы и тратить деньги, только если есть уверенность в возможности погашения задолженности в течение льготного срока.

Кредитные карты — удобный инструмент, которого не стоит бояться. Но при его использовании следует выполнять условия: применять только для оплаты товаров и услуг, вовремя вносить ежемесячные платежи и погашать задолженность в течение беспроцентного срока.

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