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​Более 390 югорcких студентов в прошлом году взяли кредиты на образование

Чаще всего кредиты оформляли для обучения в СурГУ

​Более 390 югорcких студентов в прошлом году взяли кредиты на образование
Фото: Сбербанк

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В 2023 году студенты из Ханты-Мансийском автономном округе-Югре оформили в Сбербанке более 390 образовательных кредитов — это на 69% больше, чем было в 2022 году. Сумма выданных кредитов за прошлый год по действующим договорам превысила 66 млн рублей.

Чаще всего в 2023 году абитуриенты и студенты оформляли в Сбербанке кредиты для обучения в Сургутском государственном университете. В топ вузов также вошли Сургутский институт экономики, управления и права и Югорский государственный университет.

Средний возраст заемщиков, оформляющих в Сбере кредиты на образование, составляет 21 год.

Дмитрий Суховерхов, председатель Уральского банка Сбербанка:

«Студентам и абитуриентам мы предоставляем кредиты с господдержкой, которые решают важнейшую задачу повышения доступности высшего образования и помогают выбрать вуз и специальность, где действительно хочется учиться. Условия льготных кредитов позволяют максимально снизить ежемесячный платеж во время обучения: в среднем он не превышает тысячи рублей. При этом выплата основного долга по кредиту отложена до тех пор, пока студент не окончит обучение и не найдет работу».

Александр Солоп, управляющий Югорским отделением Сбербанка:

«Образовательный кредит — это целевой кредит, для него характерны более низкая процентная ставка, льготные условия по платежам и длительный срок погашения. Такой кредит позволяет оплатить до 100% стоимости высшего и среднего профессионального образования в лицензированных российских вузах и колледжах. Оплата обучения осуществляется траншами за каждый семестр или академический год».

Сейчас общая ставка кредита на учёбу составляет 18,7% годовых, из которых студент заплатит лишь 3%, а оставшиеся 15,7% — государство. Если 5-летнее обучение в вузе стоит 500 тысяч рублей, то по условиям кредита ежемесячный платеж в первый год составит 40% от начисленных процентов — порядка 75 рублей в месяц. Второй год — 60% (225 рублей). С третьего года и до конца обучения (плюс 9 месяцев после его окончания) — 100% (896 рублей). Когда льготный период закончится, ежемесячный платёж вырастет, поскольку выпускник начнёт погашать основной долг. Период погашения кредита после окончания вуза составляет 15 лет, при желании кредит можно погасить досрочно.

Оформить кредит может только сам студент. Для подачи заявки нужно иметь постоянную или временную регистрацию в России. Если студенту меньше 18 лет, понадобится согласие одного из родителей. Справка о доходе не нужна. Пакет документов включает заявку на кредит, паспорт с отметкой о регистрации, договор с учебным заведением о предоставлении платных услуг и счёт на оплату обучения. Подать заявку можно в любом отделении Сбера, и банк её сразу рассмотрит.

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