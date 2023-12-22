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В Нижневартовске стартовал первый проект комплексного развития территории (КРТ). Новый жилой комплекс в квартале К-2 построит компания ДСК-1, выбранная по итогам проведенного администрацией города аукциона. Профинансирует строительство Югорское отделение Сбербанка.

КРТ — это новый подход к формированию городской среды. Наряду с жилой застройкой на территории проектируются и возводятся новые школы, детские сады, дороги, открываются магазины и общественные объекты.

Сейчас в Нижневартовске готовится проект будущего микрорайона. Под застройку передан земельный участок площадью около 16 тысяч кв. м. С 90-х годов здесь находился гаражный кооператив, а в ближайшие годы появится современное и комфортное жилье и вся необходимая инфраструктура.

Александр Солоп, управляющий Югорским отделением Сбербанка:

«КРТ — это уникальный инструмент, который только начинает свое развитие в Югре. Мы рады поддержать инициативу проекта комплексного развития территорий совместно с властями муниципалитетов и девелоперами».

Дмитрий Кощенко, глава города Нижневартовска:

«Комплексная застройка — это проектирование и возведение целых микрорайонов сразу с инфраструктурой. В ближайшие пять лет планируется развивать кварталы Б, 33, к-2, 1-П и 9-П — в старой части города. В совокупности благодаря КРТ планируется построить не менее 200 тысяч кв. метров жилья».

Богдан Токмаджан, генеральный директор АО СЗ ДСК-1:

«Все проекты ДСК-1 наполнены современными архитектурными решениями для создания уникального облика города. Мы с гордостью беремся за реализацию важных проектов для региона, и наша работа в Нижневартовске — только начало пути. В рамках него все квартиры будут выполнены с готовым ремонтом. Также новоселы смогут оценить дизайнерские холлы, а детям и взрослым всегда будет интересно проводить время на площадках во дворе дома».

Напомним, первый проект комплексного развития территории в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре Сбербанк реализовал в Сургуте совместно с властями муниципалитета. Два квартала жилой инфраструктуры появятся в границах улиц Марии Поливановой, Артёма и Набережного проспекта.

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