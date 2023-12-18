Кредит на строительство предоставил Сбербанк

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В Центральном районе Сургута на проспекте Набережный возводится новый жилой дом. Строительство 25-этажного объекта ведет застройщик «Набережный». Сбер профинансировал проект, открыв кредитную линию девелоперу в размере 1,7 млрд рублей.

Общая жилая площадь объекта превысит 22,6 тысячи кв.м. Ввод в эксплуатацию первой очереди запланирован на 2 квартал 2025 года. Проект предусматривает благоустройство территории и подземный паркинг, рассчитанный на 183 машино-места. Для жителей будут построены детская и спортивная площадки, обеспечена безбарьерная среда.

Александр Солоп, управляющий Югорским отделением Сбербанка:

«Наш партнер только выходит на рынок жилищного строительства в Югре. Мы рады, что при поддержке Сбербанка в регионе появляется комфортное и качественное жилье. Уверен, что сургутяне оценят преимущества нового дома».

При продаже квартир применяется механизм эскроу-счетов. Застройщик возводит дом, используя кредитные средства банка, а деньги покупателей жилья будут храниться на счетах эскроу до окончания строительных работ.

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