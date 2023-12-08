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Югорчане стали чаще покупать жилье без использования ипотеки за счет собственных сбережений. С начала года сотрудники Сбера в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре оформили более 3,1 тысячи сделок с недвижимостью без привлечения кредитных средств. Количество таких операций выросло почти в полтора раза по сравнению с прошлым годом. Пиковым месяцем у югорчан по покупке недвижимости без заемных средств стал октябрь.

Управляющий Югорским отделением Сбербанка Александр Солоп дал советы югорчанам, как при покупке жилья за наличный расчет максимально быстро, безопасно и удобно провести сделку.

Проверка объекта до сделки

Перед покупкой вторичного жилья стоит запросить у продавца документы, подтверждающие право собственности. Необходимо выяснить, нет ли на объекте недвижимости обременения или ареста, а также родственников, которые могут отсудить жилье у владельца. Проверку документов лучше доверить экспертам, например, Сберу. В правовое заключение войдут данные из ЕГРН на объект, история перехода права собственности, дополнения к договору купли-продажи для защиты ваших прав, чек-лист проверок по рискам для недвижимости и рекомендации, как обезопасить сделку. Также клиенты Сбера получат сертификат на возмещение стоимости до 25 млн рублей при утрате права собственности и онлайн-консультацию юриста.

Договор купли-продажи

Обязательно проверяйте содержание договора купли-продажи. Ознакомьтесь с документом заранее, обратите внимание на предмет договора, стоимость, данные продавца и покупателя. Ошибка или неточность может привести к приостановке регистрации или впоследствии к аннулированию сделки. Чтобы обезопасить себя, лучше делегировать подготовку договора специалистам — например, юристам сервиса Домклик.

Электронная регистрация

Пользуйтесь дистанционными услугами - это ускоряет оформление сделки. Сервис электронной регистрации Сбера дает возможность удаленно направить документы на государственную регистрацию права собственности без посещения МФЦ и Росреестра. В Югре в электронном виде регистрация проходит за один день, а обычным способом это займет не меньше недели. При этом процедура регистрации проводится за один визит в банк.

Безопасные расчеты

И для покупателя, и для продавца недвижимости важно обезопасить себя при передаче наличных во время сделки. Один из удобных инструментов для этого — сервис безопасных расчетов от Сбера. Покупатель переводит деньги на специальный счет, а продавцу они будут зачислены только после регистрации объекта недвижимости в Росреестре.

Erid: 2SDnjd5jLPA

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