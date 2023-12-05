За 10 месяцев югорчане пополнили свои обезличенные металлические счета в Сбербанке на 8 кг золота

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За 10 месяцев 2023 года югорчане пополнили свои обезличенные металлические счета (ОМС) в Сбербанке на 8 кг золота. Объем вложений составил почти 43 млн рублей. Как показывает статистика, спрос на золото у югорчан рос от месяца к месяцу, самым пиковым стал октябрь – в этом месяце клиенты Сбербанка в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре купили золота на 3,5 млн. руб.

Всего с января по ноябрь 2023 года югорчане приобрели более 120 кг драгоценных металлов на 63 млн рублей. Самыми популярными металлами у югорчан стали золото и серебро: на них приходится 46% и 34% от общего количества совершенных сделок. Платины и палладия приходится по 9% каждого.

Александр Солоп, управляющий Югорским отделением Сбербанка:

«По статистике Югорского отделения Сбербанка самыми популярными драгметаллами у жителей региона несколько лет подряд остаются золото и серебро. Если проанализировать график стоимости золота за последние 10-15 лет, то можно увидеть, что в долгосрочной перспективе рост цен на металл опережал инфляцию. Таким образом, эффективнее всего вкладываться в этот инструмент на долгий срок - от 3-5 лет, чтобы сберечь свои накопления от девальвации. Большинство клиентов - около 98% - открывали ОМС без посещения офиса через СберБанк Онлайн».

Открыть ОМС можно в мобильном приложении Сбербанк Онлайн и в отделениях банка. Минимальный объём металла, доступный к покупке, - 1 грамм для серебра и 0,1 грамма для золота, платины и палладия. При владении металлом более трех лет клиенту не придется платить НДФЛ от полученной прибыли.

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