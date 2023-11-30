За все это время ни одному преступнику не удалось похитить деньги из банкоматов Сбера

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C 2020 по 2023 гг. на территории Уральского федерального округа и Республики Башкортостан практически в 2 раза сократилось количество нападений на банкоматы Сбербанка. По итогам 2020 года было зафиксировано 17 таких случаев, за 2023 год – уже девять. За все это время ни один преступник не сумел похитить деньги из банкоматов Сбера.

Количество нападений на офисы Сбербанка также существенно сократилось. По статистике, с 2020 по 2022 годы на территории УрФО и Башкирии было совершено 5 разбойных нападений, в 2023 году не было зафиксировано ни одного случая. Сбер всегда оказывает активное содействие правоохранительным органам в поиске преступника, поэтому во всех случаях задержание нападавших происходило сразу по «горячим следам», а ущерб для банка был минимальным.

По статистике, самыми спокойными регионами на территории Уральского банка Сбербанка являются Курганская область, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа. За 4 последних года в ЯНАО не было зафиксировано ни одного нападения на банкоматы или офисы, а в Курганской области и ХМАО – по 1 случаю.

Антон Соколов, директор управления безопасности Уральского банка Сбербанка:

«В 100% случаев злоумышленникам не удается довести свой план до конца, потому что банкоматы Сбера надежно защищены, и любые попытки нападения являются бессмысленными. Сбербанк ведет системную работу по борьбе с преступниками, благодаря этому количество нападений на банкоматы и офисы значительно снизилось, а виновные несут заслуженное наказание».

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