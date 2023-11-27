16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  88,7045   EUR  97,1594  

Новости

Больше новостей
Реально ли заменить чиновников искусственным интеллектом?
Комментировать
0
Больше опросов

«Ростелеком» в Югре обеспечивает безопасность нефтяников в условиях Крайнего Севера

«Ростелеком» оборудовал камерами ряд нефтегазовых месторождений в Югре

«Ростелеком» в Югре обеспечивает безопасность нефтяников в условиях Крайнего Севера
Фото: Ростелеком

Erid: 2SDnjezyR1r

«Ростелеком» оборудовал камерами нефтегазовые месторождения для Ханты-Мансийского филиала компании «РН-Бурение» (ПАО «НК «Роснефть»). Мобильная система видеонаблюдения, адаптированная к суровым погодным условиям Крайнего Севера, перемещается вместе с техникой туда, где идут работы повышенной опасности. Сейчас платформы развернуты на кустовых площадках Ем-Еговского, Каменного и Кондинского месторождений. Высокоточные устройства следят за монтажом и демонтажем буровых установок. Цель проекта – уменьшить количество несчастных случаев и снизить травматизм на производстве.

Андрей Марченко, первый заместитель директора – технический директор Ханты-Мансийского филиала компании «РН-Бурение»: «Мы постоянно повышаем эффективность и уровень цифровизации производственных процессов на своих площадках. Модернизация системы видеонаблюдения – один из таких инструментов. Техническое сотрудничество с "Ростелекомом" позволяет следить за ходом работ на территориях в режиме реального времени, а также повышает безопасность наших объектов. Таким образом мы подтверждаем выполнение высоких требований законодательства в сфере промышленной безопасности и охраны труда».

Чтобы подготовить территорию заказчика к установке системы видеонаблюдения, сотрудники «Ростелекома» взаимодействовали с руководством подразделения информационных технологий и телекоммуникаций компании. После чего на месторождениях были смонтированы термошкафы со специальным оборудованием и установлен комплект камер. Видеоустройства имеют особые параметры: они изготовлены по спецзаказу и защищены от повреждений. Данные с камер поступает в головной офис предприятия в Ханты-Мансийске. Чтобы это стало возможным, специалисты «Ростелекома» организовали защищенные каналы связи между центральным и удаленными серверами на площадках заказчика. Для дальнейшей обработки информации сотрудники отдела информационных технологий и телекоммуникаций компании могут подключиться к системе даже с мобильного устройства.

Дмитрий Лукошков, директор Ханты-Мансийского филиала компании «Ростелеком»: «Мы постоянно внедряем инновационные технологии в отрасль нефтегазодобычи Югры. Цифровое решение для "РН-бурения" – один из таких проектов. Система обеспечивает двухуровневое хранение информации: на объекте и в офисе заказчика. Чтобы обеспечить целостность данных, мы синхронизировали эти звенья. При этом заказчику не нужно нанимать в штат персонал, отвечающий за поддержание работоспособности системы, это делают наши специалисты».

Александра Исхизова, директор департамента по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелекома» на Урале: «Наше видеонаблюдение отвечает требованиям импортозамещения, является универсальным и может не только адаптироваться под запросы заказчика, учитывая его сферу деятельности и первоочередные задачи, но и быть масштабированным на отрасль в целом. Встроенные функции помогают не копить огромные массивы необработанных данных, а выдавать пользователям структурированную информацию. Установленная система обеспечивает безопасность промышленного объекта, позволяет минимизировать риски предприятия, связанные с человеческим фактором, а также контролировать и прогнозировать выполнение производственных норм».

«Ростелеком» планирует и далее оснащать производственные объекты Ханты-Мансийского филиала компании «РН-бурение» комплексной системой наблюдения. При необходимости технологичное решение может быть дополнено функцией видеоаналитики. Она подразумевает контроль ношения сотрудниками средств индивидуальной защиты, мониторинг неприменения страховочных строп и нарушений во время погрузо-разгрузочных работ.

Erid: 2SDnjezyR1r
Реклама. ИНН 7707049388
ПАО «Ростелеком»


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 11:32, просмотров: 368, комментариев: 0 реклама на siapress.ru
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Жители Югры смогут накопить миллион за семь лет при средней зарплате 765
  2. Главный судебный пристав Югры и детский омбудсмен проконсультируют жителей округа по вопросам алиментов 424
  3. Ребенок и трое взрослых пострадали в ДТП на загородной трассе ХМАО 409
  4. Первый автозимник в Югре откроют 1 декабря 405
  5. Больше 16 тысяч югорчан заражены ВИЧ 405
  6. ​В Тюменской области тестируют первый пункт весогабаритного контроля 386
  7. В ХМАО отец перепутал краны с водой и окатил своего ребенка кипятком 371
  8. «Ростелеком» в Югре обеспечивает безопасность нефтяников в условиях Крайнего Севера 368
  9. ​Тюменская область создает условия для привлечения инвесторов 368
  10. ​В Тюменской области оценят потребность в кадрах 367
  1. Встреча наследника российского престола и шведского ученого в Сургуте 1914
  2. ​На День Югры в московском ВДНХ приехали молодые таланты из автономного округа. Рассказываем о них 1698
  3. ​В День Югры на выставке «Россия» в Москве выступит «Дискотека Авария» 1615
  4. ​А вот в Иркутске… 1587
  5. ​Сбер поделился опытом ESG-трансформации и представил передовые сервисы на Югорском экономическом форуме 1560
  6. В Сургуте к концу 2024 года завершат строительство нового здания скорой помощи 1516
  7. ЖК «Сибирский Бор»: «однушек» больше нет, а спрос на «двушки» и «трешки» стремительно растет — цены заметно ниже среднего 1368
  8. ​Жить и учиться в современном доме: как Новин помогает получить профессию своим резидентам 1282
  9. ​5 лет договор «Две пенсии для бюджетников» заключают онлайн 1264
  10. ​Увидеть стратегию 1233
  1. ​Большой гуманитарный форум пройдет в Ханты-Мансийске 32293
  2. Нечеловеколюбивая тема 31858
  3. В ХМАО не исключена первая в этом году актировка 5572
  4. Школа Нижневартовска вошла в число лучших в стране 5562
  5. ​Автобусной реформой недовольны. Сургутяне определились с отношением к новшествам на дорогах города 4004
  6. ​Всегда — Новый! 3580
  7. Стены помнят. Пока помнят… 3396
  8. ​Сургутян предупредили об изменении расписания и схем движения нескольких автобусов 2922
  9. Умер главный шутник сериала «Друзья» 2869
  10. ​Югорским пенсионерам выплатят по тысяче рублей 2743

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика