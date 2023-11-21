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Сбербанк выступил партнером Югорского экономического форума и представил свои сервисы для юридических лиц и частных клиентов, разработки на основе искусственного интеллекта и инструменты для ESG-трансформации и ответственного финансирования.

Опытом ESG-трансформации и системного подхода к внедрению принципов устойчивого развития управляющий Югорским отделением Александр Солоп поделился в ходе сессии «Бизнес и территории: социальная ответственность власти и бизнеса».

Сбербанк одним из первых в России запустил линейку устойчивых кредитных продуктов и сегодня предлагает ESG, зеленые, адаптационные и социальные кредитные продукты, доступные для корпоративных клиентов крупнейшего, крупного и среднего бизнеса. На территории Югры примерами использования таких кредитов, в частности, является финансирование Сбербанком строительства школ и соответствующей «зеленым» стандартам жилой недвижимости. Кроме того, при участии Сбера в Югре разработана модель устойчивого развития региона, которая предусматривает комплексный подход к вопросам защиты окружающей среды, повышения качества жизни населения и инвестиционной привлекательности округа.

Александр Солоп, управляющий Югорским отделением Сбербанка:

«Практика показывает, что компании, которые в своей деятельности следуют ESG-принципам (environmental, social, governance), достигают лучших финансовых результатов и в долгосрочной перспективе имеют больше конкурентных преимуществ. Сегодня «зеленая» повестка стала одним из важных технологических и экономических драйверов. Сбер помогает регионам и российским компаниям в ESG-трансформации, предоставляя не только устойчивые кредитные продукты, но и нефинансовые ESG-сервисы».

На своем стенде Сбер представил юридическим лицам комплекс специализированных инструментов для управления бизнес-процессами в различных сферах — коммерческой недвижимости, ЖКХ, розничной торговле, транспорте, ресторанном бизнесе и др. Частным клиентам Сбер презентовал формат премиального обслуживания СберПервый и пакет услуг СберПремьер.

Кроме того, при помощи нейросети Сбера Kandinsky 2.2 каждый посетитель стенда мог создать уникальное изображение, распечатать картинку и забрать себе на память. Нейросеть Kandinsky 2.2 понимает запросы на русском и английском языках, умеет рисовать более чем в 20 стилях, генерировать изображения по текстовому описанию, смешивать несколько рисунков, создавать изображения, похожие на заданные, дорисовывать недостающие части и создавать картины в режиме бесконечного полотна.

Югорский экономический форум проходит в Ханты-Мансийске с 20 по 22 ноября. В мероприятии участвуют представители органов власти и бизнеса, специалисты нефтегазовой отрасли, эксперты в области государственно-частного партнерства, экологии, экономики.

Erid: 2SDnjc9CvBr

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