Сбербанк одним из первых в Югре стал развивать механизмы ГЧП

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В рамках Югорского экономического форума прошла сессия «В поисках поддержки государственно-частного партнерства (ГЧП). Как регионы привлекают меры поддержки и льготное финансирование?». Управляющий Югорским отделением Сбербанка Александр Солоп обозначил ключевые направления государственно-частного партнерства и преимущества этой модели для реализации инфраструктурных и социально-значимых проектов.

Сбербанк одним из первых в Ханты-Мансийском автономном округе стал развивать механизмы ГЧП. Первые в России концессионные соглашения по строительству школ были заключены в Югре в 2018 году. Соглашения основаны на «коробочном» решении по созданию объектов образования, разработанном Сбербанком. На основе опыта Югры в России введены в эксплуатацию уже 28 общеобразовательных школ, построенных с применением механизма ГЧП.

Кроме того, Югорское отделение Сбербанка предоставляет финансирование в рамках концессионных соглашений на строительство полигонов для утилизации ТКО. В сфере спорта Сбер участвует в создании объектов для массового занятия физкультурой – ФОКов, бассейнов, малых ледовых комплексов, мини-футбольных манежей.

Александр Солоп, управляющий Югорским отделением Сбербанка:

«Концессионные соглашения, развитие института государственно-частного партнерства создают условия для реализации важных социальных объектов. В рамках дискуссионных площадок, которые проходят при участии властей и бизнеса, важно обсудить основные вопросы, проблемные аспекты, разделение рисков и лучшие рыночные практики, связанные с механизмом ГЧП».

Напомним, Сбербанк выступил партнером Югорского экономического форума и представил свои сервисы для малого бизнеса и частных клиентов, разработки на основе искусственного интеллекта и инструменты для ESG-трансформации и ответственного финансирования. Югорский экономический форум проходит в Ханты-Мансийске до 22 ноября. В мероприятии участвуют представители органов власти и бизнеса, специалисты нефтегазовой отрасли, эксперты в области государственно-частного партнерства, экологии, экономики.

Erid: 2SDnjc9CvBr

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