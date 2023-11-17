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​Портфель ответственного финансирования Сбера на Урале превысил 200 млрд рублей

Почти половина всех кредитов в портфеле приходится на застройщиков

​Портфель ответственного финансирования Сбера на Урале превысил 200 млрд рублей
Фото: Сбер

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Портфель ответственного финансирования («зеленые», социальные и ESG-кредиты) Уральского банка Сбербанка превысил 200 млрд рублей. С января по сентябрь 2023 года он вырос более чем в 20 раз.

Александр Нуйкин, заместитель председателя Уральского банка Сбербанка:

«ESG-повестка сейчас играет важную роль для стратегического развития компаний. По опыту предыдущих лет мы видим, что реализация инициатив по этому направлению уже помогла бизнесу более гибко реагировать на новые вызовы. Компании, применяющие ESG-стратегии, являются более устойчивыми в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Двадцатикратный рост портфеля ответственного финансирования Уральского банка Сбербанка подтверждает значимость внедрения ESG-принципов для региональных компаний. Сейчас почти половина всех кредитов в ESG-портфеле приходится на застройщиков, а треть – на металлургию. Также интерес к подобным финансовым продуктам проявляют компании из сферы машиностроения, торговли и логистики».

ESG — совокупность подходов и практик, которые внедряют компании для устойчивого развития бизнеса по трем направлениям: Environmental (защита окружающей среды), Social (социальная ответственность) и Corporate Governance (корпоративное управление). Внедрение ESG-принципов отражается на привлекательности компании для клиентов, партнёров, инвесторов и соискателей, а также повышает лояльность сотрудников.

Уральский банк Сбербанка ведет деятельность на территории Свердловской, Курганской, Челябинской, Тюменской областей, Республики Башкортостан, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.

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ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ"


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Сегодня в 14:02, просмотров: 178, комментариев: 0 реклама на siapress.ru
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