Главная особенность проекта — всесторонний учёт мнения жителей, представителей бизнеса, научного и экспертного сообществ

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Модель устойчивого развития предусматривает комплексный подход к вопросам защиты окружающей среды, повышения качества жизни населения и инвестиционной привлекательности округа. Аналитическую поддержку при разработке документа осуществляла консалтинговая компания Strategy Partners — дочерняя структура Сбера.

Проект создан по поручению губернатора автономного округа. При подготовке программы были опрошены более 4000 местных жителей и порядка 800 представителей бизнеса и некоммерческих организаций региона.

Результаты диагностики состояния устойчивого развития автономного округа и набор инициатив по реализации региональной модели устойчивого развития были представлены на общественных обсуждениях, в рамках которых было предложено более 80 инициатив. В финальную дорожную карту по реализации региональной модели устойчивого развития вошло 19 приоритетных проектов.

Экологический аспект (E-компонента)

Мероприятия блока разделены на три группы: развитие циклической экономики, декарбонизация и зелёная среда. Один из примеров инициатив по экологизации экономики Югры ― реализация подхода промышленного симбиоза, когда отходы одного промышленного предприятия используются в качестве ресурсов для другого.

Опрос населения показал, что югорчане в высокой степени удовлетворены экологической обстановкой в регионе, однако внимание необходимо уделить управлению водными и лесными ресурсами, а также отходами. В основе подхода — использование современных технологий и практик с учётом индивидуальных природных особенностей населённых пунктов региона. Так, только до 2030 года в автономном округе запланировано более 120 масштабных природоохранных проектов, из них 50 — по сбережению леса.

Социальный аспект (S-компонента)

Социальный аспект — ключевой приоритет региона и разработанной модели. Особое внимание уделяется повышению доступности жилья, улучшениям образовательной сферы и здравоохранения, а также модернизации ЖКХ, городской и транспортной инфраструктуры. При этом проведённый опрос показал, что в социальной сфере наблюдается высокий уровень удовлетворённости среди населения. В автономном округе уже внедрены передовые социальные практики. Среди них — проект «Профессионалитет» (образовательная программа в колледжах на базе образовательно-производственных кластеров), «Школа социального предпринимательства» и другие.

Управленческий аспект (G-компонента)

В сфере управления в Югре показатель с самыми высокими оценками — цифровизация. Почти 100% жителей обеспечены широкополосным доступом к интернету, реализуется программа ИТ-стойбищ, создаются центры общественного доступа к интернету, активно развиваются новые цифровые сервисы, а регион выбран тестовой площадкой для запуска беспилотной доставки грузов.

В фокусе внимания — формирование креативной экономики с участием МСП, а также синергия традиционной для региона нефтеперерабатывающей промышленности и несырьевых наукоёмких отраслей с высокопроизводительными рабочими местами.

Татьяна Завьялова, старший вице-президент Сбербанка по ESG:

«Устойчивая повестка уже сегодня стала одним из значимых факторов и крайне конкурентной темой для регионов. В помощь развитию территорий Сбер создал ESG-профили всех субъектов Российской Федерации. Это структурированная информация, которая позволяет оценить текущее состояние, вызовы и преимущества региона в устойчивом развитии. На текущий момент у нас подписано 57 соглашений по ESG-трансформации и проработаны 23 подробные дорожные карты устойчивого развития регионов — с конкретными проектами, задачами и целеполаганием. Ярким примером стала разработка региональной модели устойчивого развития для ХМАО — Югры. Мы уверены, что программа станет ключевым драйвером устойчивого развития округа и поможет улучшить его экологический, социально-экономический и инвестиционный статус».

Сергей Афанасьев, директор Департамента экономического развития, заместитель губернатора Ханты-Мансийского автономного округа — Югры

«Тесное взаимодействие населения, бизнеса и органов власти является, по нашему мнению, важнейшим направлением сбалансированного устойчивого развития Югры. Разработанная региональная модель предназначена для практического использования при реализации мероприятий, направленных на совершенствование политики устойчивого развития в регионе».

Erid: 2SDnjbw4YxQ

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