Пансионат для престарелых «Забота о близких»: наши двери открыты

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Возможность уделить должное внимание дорогим сердцу людям есть не у каждого. Но это не должно стать преградой для достойной и полноценной жизни пенсионеров. Пансионат для престарелых «Забота о близких» - это не просто помощь в быту и медицинский контроль. Это место, где люди преклонного возраста не чувствуют себя одинокими.

Комфорт и уют

Все пансионаты сети «Забота о близких» напоминают дома отдыха или санатории. Это просторная и ухоженная территория с беседками, комфортные комнаты с ортопедическими кроватями, специально созданная безбарьерная среда для лежачих постояльцев и пожилых с ограниченными возможностями: с поручнями, террасами, пандусами и мультифункциональными устройствами.

Гуманный и профессиональный штат сотрудников

Обслуживанием, реабилитацией и организацией социальной жизни престарелых занимается большой коллектив:

-сиделки, оказывающие психологическую и бытовую помощь в любое время суток (принятие пищи, передвижение во время прогулки, гигиенические процедуры);

-штатный врач, осуществляющий обход постояльцев 2-3 раза в неделю;

-реабилитологи и психологи, работающие с престарелыми, перенесшими травмы и болезни;

-горничные, отвечающие за чистоту постельного и свежесть нательного белья, ежедневную уборку всех помещений

и другие специалисты, которые следят за принятием лекарств пожилыми людьми, организацией досуга, приготовлением пищи и т.д.

Здоровый образ жизни

В пансионатах соблюдается режим дня, который позволяет рационально распределить активность и создать благоприятные условия для соблюдения биологических ритмов людей в преклонном возрасте. В распорядок входят прогулки на свежем воздухе, зарядка с элементами ЛФК, досуговая деятельность, тихий час, реабилитационные и оздоровительные мероприятия, а также свободное время.

Питание в пансионатах 5-разовое, меню разработано совместно с диетологами. Рацион составлен с учетом возрастных потребностей пожилых людей: легкоусвояемый, насыщенным микроэлементами и витаминами. Персонал следит за тем, чтобы все постояльцы получали вкусные и теплые блюда как в общей столовой, так и в отдельных комнатах.

Общение и досуг

Важным моментом комфортного пребывания в пансионате является общение со сверстниками. Это помогает людям избежать депрессии и не отрываться от социума. В такой среде пожилые люди находят новых знакомых, хороших друзей и чувствуют себя полноценной ячейкой большого общества. Кроме того, постояльцы никогда не бывают оторваны от общения со своими родными. Пансионат для престарелых в Москве позволяет родным навещать своих близких в любое удобное время.

Спокойное и размеренное времяпрепровождение не предусматривает только просмотр телевизора. Для пожилых людей важно поддерживать когнитивную активность и получать приятные эмоции от дела, которым им нравится заниматься. Поэтому в пансионате организован ежедневный досуг. Пожилые люди могут посещать библиотеку, психологические мероприятия, тематические групповые или индивидуальные занятия. Также в пансионате существует традиция празднования важных событий.

Пансионат для престарелых «Забота о близких» - это возможность для пенсионеров продолжать полноценную жизнь, когда бытовое обслуживание становится затруднительным, а родные не могут круглосуточно находиться рядом с пожилым человеком.

Пребывание в пансионате - это безопасность, комфорт, круглосуточный присмотр, обслуживание, досуг и забота.

Erid: 2SDnjduGGyW

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