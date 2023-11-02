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АО "Ханты-Манскийский НПФ"

27 октября в концертном зале Сургутского государственного университета подвели итоги муниципального этапа конкурсов профессионального педагогического мастерства 2023 года.

На торжественной церемонии закрытия назвали имена лучших педагогов Сургута. Всего в конкурсе участвовало порядка 100 человек в десяти номинациях: «Педагогическая надежда», «Сердце отдаю детям», «От сердца к сердцу», «Воспитатель года», «Педагог-психолог года», «Учитель-дефектолог года», «Самый классный классный», «Педагог-наставник года», «Лучший преподаватель-организатор ОБЖ», «Учитель года».

Ежегодно Ханты-Мансийский НПФ поддерживает конкурсы профессионального педагогического мастерства. Подарки от Ханты-Мансийского НПФ получили победители номинации «Педагогическая надежда – 2023 и «Педагог-наставник – 2023». Шамсутдинова Гульшат Орхулбаяновна, методист средней общеобразовательной школы № 46 с углубленным изучением отдельных предметов, стала победителем конкурса «Педагог-наставник года – 2023», а Гризлюк Любовь Витальевна, учитель русского языка и литературы средней общеобразовательной школы № 10 с углубленным изучением отдельных предметов, победителем конкурса «Педагогическая надежда – 2023». Победители конкурсов представят систему образования Сургута на региональном этапе всероссийских конкурсов профессионального мастерства в сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Педагог года Югры – 2024».

Более 7000 сургутских педагогов воспользовались своим правом на дополнительную пенсию и участвуют в программе Правительства Югры «Две пенсии для бюджетников», которую реализует Ханты-Мансийский НПФ. Всего в программе более 50 000 участников, максимальный размер пенсии на сегодня 57 380 рублей.

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АО "Ханты-Манскийский НПФ"