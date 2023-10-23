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21 октября в Югорской шахматной академии прошел третий турнир по шахматам «Открытая игра», который стал доброй традицией Ханты-Мансийского НПФ.

Этот год стал рекордным по количеству игроков.Участие в турнире приняли 130 человек в шести категориях: мальчики и девочки до 12 лет, юноши и девушки до 18 лет, мужчины и женщины от 18 лет и старше.

«Шахматы – это наука, искусство и спорт. Игра, которая стала частью мировой культуры и объединяет людей по всему миру вокруг общих ценностей и интересов. Так и сегодня шахматы стали поводом для встречи как юных шахматистов, так и профессионалов, которые уже добились успеха в этом виде спорта. Команда Ханты-Мансийского негосударственного пенсионного фонда рада стать частью истории развития этой игры в Ханты-Мансийске», – сказала президент АО «Ханты-Мансийский НПФ» Мария Стулова.

В перерывах участники посетили несколько мастер-классов, по рисованию мультфильмов на планшете и изготовлению значков. Работала зона с роботами, где с их помощью можно было сыграть партию в шахматы. Также работала площадка виртуальной реальности.

В возрастной категории до 12 лет среди мальчиков лучший результат показал Александр Мачанкин, второе место занял Всеволод Овчинников, третьим стал Василий Талпэ. У девочек победу одержала Вероника Ивченкова. Второе и третье места заняли Елизавета Кочеткова и Алена Андрейченко. В возрастной категории до 18 лет среди юношей тройка призеров сложилась следующим образом: Семен Федоров, Артемий Еремин, Матвей Кокотеев. У девушек первое место заняла Дарья Николаева, в число призеров также вошли Варвара Каракулова и Катерина Вит. В состязании мужчин победителем стал Артур Гатауллин, второе место у Андрея Широкова, бронзу завоевал Алексей Юсуф. Среди женщин победу праздновала Мариам Поляк, вторую строчку заняла Наталья Козлова, замкнула тройку Светлана Шикута.

Партнерами турнира выступили АУ ДО «Югорская шахматная академия», ГСК «Югория» и ОТРК «Югра».

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АО "Ханты-Манскийский НПФ"